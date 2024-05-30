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藝術家雷驤深耕教育 樂在狹窄生活創造新世界

中央社／ 台北30日電

作家、畫家、紀錄片導演雷驤29日逝世，享壽85歲。他不只創作能量豐沛，更長期於社區大學、大學授課，投入美學教育，回饋社會。他曾說，創作令他快樂，因為能在狹窄生活中創造一個世界。

雷驤在2020年接受國立台灣文學館影音採訪提及，在他完成首部小說「犬」後，先寄給好友七等生，七等生則轉寄給「文學季刊」並獲得刊載，這也因此成為雷驤踏入文壇的起點。雷驤的創作常取材自所見事物，更會隨身帶小冊子寫生、速寫日常風景。

出版人傅月庵曾被雷驤喻為「文學的知心」，他今天接受中央社記者訪問表示，雷驤身分多重，會寫作、畫畫、攝影還能拍紀錄片，但也因為多才多藝，文學成就容易被忽略，雷驤最常見的創作形式就是一篇插畫搭配一篇文章，懇切而獨特地寫出他的經歷與回憶。

雷驤首度發表攝影作品也與七等生有關，七等生於1969年出版首部小說「僵局」時，初版封面影像便是出自雷驤。1970年代，雷驤在作家黃春明引薦下進入中視，並成為「哈哈樂園」節目團隊成員之一，就此開啟電視作品製作之路，曾編導影集「映像之旅」及「大地之頌」獲得電視金鐘獎。

「他不是口號式的喊愛台灣，但他從1960年代開始就拍下、畫下、寫下很多變化」傅月庵說，雷驤是不花俏的作家，但這個時代不吶喊、大聲呼叫就容易被忽略掉，但也凸顯雷驤質樸、實在的個人風格。

作家廖玉蕙長年來與一幫友人如版畫家何華仁、攝影家翁清賢等人共組「畫友會」，年紀稍長且擁有美術底子的雷驤被眾人稱呼為「畫友會校長」，她表示，雷驤自2016年大病後可見畫風變化，「出現非常多鮮豔的色彩，那場病反而讓他更振作。」眾人逢年過節會攜家帶眷相聚，親切的雷驤總能受到孩子們喜愛。

廖玉蕙分享，雷驤也長年投入美學教育，走動於不同學校、社區教導學生繪畫及攝影，雷驤深受學生喜愛，還曾有大批學生為他舉辦壽宴，她同為教育工作者也感到敬佩，「他早期是當小學老師，後來授課、服務社會，真的是很了不起且有教學魅力的教育者。」

創作者 廖玉蕙 紀錄片

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