陸禁團令解除倒數！觀光署明院會報告 知情人士先曝兩岸觀光走向

兩岸關係牽動觀光走向，業者持續喊話六月全面解除禁團令。在此之際，交通部觀光署明天將在行政院會報告「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」，知情人士表示，目前已知簡報既無「兆元」也無「陸客」，如何具體帶動兆元產業與兩岸觀光開放進度將是明天焦點，但現階段要春暖花開恐怕很難樂觀。

今天上午交通部長李孟諺才與旅行業代表會面，業者盼政府6月起解除赴陸禁團令解除，但與會人士轉述，李孟諺在會中透露仍朝6月不解禁方向，但原定出團的旅行團2萬多人仍可出發，業者為此表達抗議。但據悉，台北旅展後天將登場，過去總統多曾在此宣布「好消息」，當天賴清德總統將出席，業者紛紛期盼賴能在旅展開幕宣布「重大利多」。

行政院長卓榮泰明天將主持上任第二場行政院會，由交通部觀光署報告「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」。知情人士表示，觀光署將秀出日前砸百萬設計的新Logo，並將未來市場布局分為短、中、長期，短期在半年內成立「跨部會觀光推動平台」，以觀光新品牌加速擴大吸引國際觀光客，推動生態、部落、鐵道及會展旅遊。

知情人士表示，中期部分將在2026年之前成立觀光研訓院，並拓展據點，除了鞏固現有的日韓、港新馬、泰菲越，將拓展「雙印」，也就是印尼、印度，駐外辦事處將增加雅加達、孟買；另外，也將深化歐美、開拓中東，半是服務處將增加溫哥華、馬尼拉、杜拜、雪梨、阿姆斯特丹。

該人士表示，在中期計畫中，觀光署將採「一程多站」搶攻轉機客，並推動新南向市場簽證簡便措施，爭取國際大型活動在台舉辦，推廣數位、醫美旅遊；長期的部分，觀光署將籌設「國際市場行銷推廣法人」，打造台灣為亞洲郵輪旅遊市場重鎮。

據了解，觀光署也將再次重申花東振興方案各項優惠，並推動環島亮點，從六月到九月有「台灣仲夏節」，另外，也將培訓人才，提升提升旅行業經理人、稀少語別導遊等。觀光署也重視智慧景區，將打造「國家智慧景區」，推出360度影片、720度環景，以數位導覽、沈浸體驗、即時影像呈現台灣觀光。

交通部觀光署去年原本訂出今年外籍旅客來台達到1200萬人，不過交通部前部長王國材在今年4月「提前拆彈」，證實因溝通陸客來台的狀況不如預期，下修目標，在「沒有陸客前」，朝全年1000萬旅客目標邁進，今年目標是否再有調整，明天院會也將是關注重點。