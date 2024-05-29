輸液荒曝健保藥價問題 健保署調高輸液支付價格2~3倍

國內輸液大廠永豐化學工業公司，因違反藥事法PIC／S GMP相關規定，改善缺失並核可之前不得再生產，恐導致國內輸液不足，影響手術、洗腎等。健保署今天舉行開藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議臨時會，已調高輸液健保支付價格，每個品項調幅略有不同，但大約調高為原本價格的二到三倍。

健保署副署長龐一鳴表示，今天會中決議，針對生理食鹽水輸注液及沖洗液（0.9%）等`專案進口輸入品項，健保支付價格會調高約2至3倍，每個品項調幅不同。

原先0.9%生理食鹽水不分輸注液及沖洗液，健保支付價格皆相同，分別為500毫升為25元、1公升為35元、3公升為68元。調高給付價格之後，分別為500毫升注射液每袋56至73元、一公升注射液每袋99至119元；沖洗液500毫升每袋約44元、沖洗液三公升每袋約246元。

避免輸液不足危機，衛福部食藥署已協調國內合格廠商擴大產能，同步專案進口，衛福部次長林靜儀今天指出，6月10日會有第一批專案輸入，數量約20萬袋輸液，如相關採購順利，約可在一個月內補上150萬袋的缺口，符合每周需求，後續會每周追蹤進度。

林靜儀也在臉書發文指出，「感謝（健保）共擬會委員們配合緊急措施，加開會議並同意啟動緊急專案進口。」順利的話，6月10日前第一批專案進口輸液可以到貨，銜接目前控管的永豐藥廠庫存輸液，已請關務倉儲物流協助加速。

永豐化學每月生產量高達196萬袋，產品缺口以「大包裝注射用生理食鹽水」供應狀況最吃緊，庫存預計到6月中旬後會陸續用完，合格廠商也正在持續增加產量，食藥署也同步啟動專案輸入。目前6月需求量約為110萬袋（單位為500C.C.）輸液，食藥署徵求專案輸入品項，已有業者表達意願，預計可滿足到6月底的需求；7月預估會有150萬袋（單位為500C.C.）輸液需求，須靠專案輸入協助。