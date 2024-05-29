輸液缺口有望補上！衛福部：首批6月10日前20萬袋到貨

國內輸液大廠永豐化學工業公司，因違反藥事法PIC／S GMP相關規定，改善缺失並核可之前不得再生產，衛福部食藥署已協調國內合格廠商擴大產能，同步專案進口，衛福部次長林靜儀說，6月10日會有第一批專案輸入，數量約20萬袋輸液，如相關採購順利，約可在一個月內補上150萬袋的缺口，符合每周需求，後續會每周追蹤進度。

食藥署表示，永豐的製造許可證在本月10日到期，當4月底將廠商列為嚴重違反PIC/S GMP規定名單後，就派員到場監造，以確保4月底到5月10日這段時間製造的產品品質無虞，在經監督之下確保產品品質、數據可信，就會予以放行。

永豐化學每月生產量高達196萬袋，產品缺口以「大包裝注射用生理食鹽水」供應狀況最吃緊，庫存預計到6月中旬後會陸續用完，合格廠商也正在持續增加產量，食藥署也同步啟動專案輸入。目前6月需求量約為110萬袋（單位為500C.C.）輸液，食藥署徵求專案輸入品項，已有業者表達意願，預計可滿足到6月底的需求；7月預估會有150萬袋（單位為500C.C.）輸液需求，須靠專案輸入協助。

林靜儀今天在臉書發文指出，「感謝（健保）共擬會委員們配合緊急措施，加開會議並同意啟動緊急專案進口。」順利的話，6月10日前第一批專案進口輸液可以到貨，銜接目前控管的永豐藥廠庫存輸液，已請關務倉儲物流協助加速。

林靜儀說，6月10日前第一批專案進口會到貨，數量約有20多萬袋，如相關採購順利，應可符合每周的需求量，但仍需要進行一段時間的控管與分配，將每周追蹤進度，目前專案輸入的數量，目前算起來，應可在1個月內補上150萬袋的缺口。

林靜儀表示，供應診所洗腎輸液的安星藥廠，已於5月22日解封庫存，並重新生產，原永豐合約機構，由食藥署協調控管庫存出貨；非合約機構，由其他合格藥廠供應，食藥署可協助媒合，目前供應的輸液均安全查驗合格，請民眾勿擔心，也呼籲各機構有短缺情形，可至「藥品短缺通報平台」反應。

針對後續檢討機制，林靜儀說，預計朝啟動盤點高風險藥廠管理負擔、建立醫療機構重要藥品衛材倉儲安全管理、藥品衛材原料管道安全性與風險分散、建立戰備及緊急大量傷患藥品衛材安全盤點等4大方向進行。