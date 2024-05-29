救國團葛永光主任至華府特區團友分會授證 拜會僑界重要人士

救國團葛永光主任5月份專程赴美至西雅圖、洛杉磯、華府、德州等城市，出席救國團各海外團友分會授證及交流活動。5月25日至27日停留華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C.），與會長譚建武先生、榮譽會長張慧玲女士、副會長蕭一白先生、秘書長劉秀蓉女士等人士會面。

5月26日上午，美東中文學校協會舉辦年會，邀請葛永光主任以「臺灣的青少年教育：以中國青年救國團為例」發表專題演講，葛主任表示，臺灣的青少年教育，長期以中華文化與儒家道德倫理教育為起點，為國家社會發展奠定重要文化基礎。而救國團各項活動，也都重視並融入生活倫理及品格教育，同時結合西方文化優點，鼓勵青年人透過活動了解自我，探索生命，激發他們的創造力和想像力，幫助青少年培養完整的人格與成熟健康的價值觀，以因應未來社會的各項的挑戰。演講結束後，在場來賓與家長都對救國團的現況表達關切，並紛紛詢問目前救國團辦理的美加營、英語服務營、海外觀摩團等營隊參加方式。

隨後葛主任與美東學校校長、美東中文學校協會暨各校代表進行座談。美東中文學校協會楊萬志主席、美東中文學校協會汪良元會長等一致讚揚救國團長期陪伴無數青年朋友學習成長，鼓勵他們回饋奉獻，是臺灣最重要的青年及公益服務團體。葛主任希望未來透過救國團海外團友分會，與海外各界人士建立合作平臺，為華裔青年及僑界同胞造福，促進國際友誼。

5月26日下午，葛永光主任一行赴中華民國僑務委員會華府華僑文化教育中心拜會郭大文主任，並於稍後假僑教中心舉辦救國團華府團友分會授旗暨授證儀式，頒發聘書予譚建武會長、張慧玲榮譽會長、蕭一白副會長及劉秀蓉秘書長。當日出席貴賓包括資深僑領全球華僑民主自由聯盟主席巫和怡先生、白越珠僑務委員、謝騰光僑務諮詢委員(行政院客委會諮詢委員)、教育部國際文教處張夢麟前處長、駐美國臺北經濟文化代表處王贊禹前處長、美東中文學校協會汪良元會長、世界華人婦女工商協會華府分會毛家怡會長、黃埔同學會鄭文彬會長(華埠中華會館第一副主席)、臺灣建國中學聯誼會盧瑞平、金慶松兩位前會長等。

葛永光主任於5月27日上午接受媒體專訪時表示，救國團秉持德瑞莎修女：「愛是在別人的需要中看到自己的責任」的精神，是一個以愛心為基礎從事公益服務及照顧弱勢的團體，72年來透過各種有益身心健康的活動鼓勵年輕人不氣餒、不怕苦、不怕難、不放棄，培養正向的能量與價值觀，有助於未來人生經營及事業成功發展。救國團海外團友分會的目標，就是希望提供海外年輕人更多學習成長的平臺和機會，幫助其開拓視野培養國際觀。

5月27日下午，葛主任一行赴美國華府特區最重要的公益非營利組織「美京華人活動中心」(Chinese Culture and Community Service Center. Inc簡稱：CCACC)訪問，受到林雄生會長、李志翔前會長、陳嘉和理事、蕭一白理事等人士的歡迎接待，一行人也在現場參觀CCACC所屬美京健康醫療中心辦理，由馬里蘭大學、蒙郡華裔家長聯合會 (CAPA-MC) 的平等教育協會及社區專業志工等共同合作的第二屆慈善匹克球(PICKLEBALL)大賽「練習日」活動。

圖／救國團提供

圖／救國團提供

圖／救國團提供