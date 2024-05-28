是你嗎？環團調查：6成民眾仍索取便利商店餐具、吸管

環保團體RE-THINK、全家便利商店與台師大合作便利商店環保素養調查，結果顯示仍有逾6成民眾習慣索取餐具、吸管等一次性用品，後續將把便利商店打造為創新環境教育場域。

RE-THINK重新思考環境教育協會攜手全家便利商店、台灣師範大學永續管理與環境教育研究所今天發布「環保素養調查-便利商店篇」。

調查顯示，民眾同意源頭減量概念，卻有高達63%仍於便利商店習慣性索取餐具、吸管等一次性用品；4成民眾答錯常見超商垃圾回收方式，且年齡越大，答錯比率越高。

協力調查的台師大永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠表示，調查結果凸顯台灣社會對環保行為的普遍認同，受訪者在垃圾分類、資源回收和支持環保選項方面顯示出積極的態度，對於減少一次性用品的使用和其他具體環保行動則顯得相對保守。

葉欣誠說明，台灣人對於環保、資源回收的概念都很好，然而便利商店就是需要「便利」，環保最大的2大挑戰就是「便宜、方便」，因此還是會有民眾索取餐具、吸管，商店也還是會滿足民眾要求。

葉欣誠表示，希望能藉由這份調查，因應不同的受眾，可以給予一些誘導的作法，如圖像等清楚指引，幫助民眾促進環保行為。

RE-THINK執行長暨共同創辦人黃之揚表示，這次以People、Place、Planet的「3P策略」，亦即「與民眾溝通」、「設計典範場域」、環保行動「電子發票愛心捐活動」；將「便利商店」重新定義為「創新環境教育場域」，合作推出「便利商店回收大百科」，針對大眾的行為現況、認知誤區溝通，期望提升回收意願、回收正確率。

另外，黃之揚表示，RE-THINK與全家便利商店共同發起「全民回收新運動」零錢捐3年計畫，運用零錢捐資源推動多元管道環境教育，也包括設計開源校園教材包，讓環境教育透過3年計畫長期深入全台各地校園與便利商店。