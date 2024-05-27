獨／高虹安寫給消防員信件曝光 爭取2勇消追晉分隊長

新竹市東區慈雲路晴空匯28樓社區大樓昨晚發生火警，消防員李詠真、周立鑫殉職。新竹市長高虹安晚間寫信寄給竹市消防同仁，信件內容提到，市府將擇期為2位勇消舉辦聯合公祭，並分別入祀苗栗、高雄忠烈祠。此外，也爭取總統頒發褒揚令、楷模獎章及追晉分隊長。

高虹安信件內容指出，自昨夜開始，相信許多同仁們一夜沒闔眼，「我也是。一場無情的火災，讓詠真和立鑫永遠離開了我們。我知道，同仁們帶著悲痛萬分的心情，仍不懈怠地堅守崗位救災，疏散一批一批的住戶，保衛市民朋友的安全，完成詠真和立鑫生前最後一次重要的任務。」

高虹安不捨說，厚重的防火衣和裝備，外面滿佈著油漬，裡面則是數不清的汗水和淚水。謝謝您們，城市的英雄。昨天半夜一收到李世恭局長消息，她便趕赴新竹台大和馬偕醫院，今天上午則到殯儀館，探視和慰問詠真和立鑫的家屬。

「和親愛的家人天人永隔，那種痛和煎熬，我僅僅是抱著他們、撫慰他們，都能感受得到微小身軀所承受之重。」高虹安說，她和市府團隊雖無法代替家屬將這些傷痛熨平，但能為詠真和立鑫親愛的家人做的，都會盡力去做。

高虹安表示，她還記得去年8月，因詠真於救護車上順利協助孕婦接生，她特別請局長安排他到府內市務會議接受表揚，今天遇到詠真的爸爸，他也說他記得詠真和他說過這段故事；立鑫經常執行許多緊急救護勤務，救回許多心肌梗塞的市民朋友性命，立鑫的媽媽也告訴她，立鑫說來到新竹市服務後，他的休假比較多，也剛剛買下房子準備成家立業，沒想到遇此劫難。

「詠真和立鑫可愛的面容、英勇的事蹟，將永遠與我們同在」。高虹安不捨，每一位打火英雄，都是守護城市不可或缺的存在，中央和地方政府，也必須盡全力守護您們。感謝您們在每一個平凡和不平凡的日子裡，為這座城市所做的一切。願詠真、立鑫安息，願所有消防同仁在艱鉅任務後，能平安回家。

高虹安強調，為保障消防同仁的權益，市府在去年已將超勤加班費由1萬7000元提高到1萬9000元，也努力在消防設備上不斷增添預算更新，去年編列的113年預算，亦添購一台全新的雲梯車。