快訊

「遺憾未列入議程」…連8年吃WHA閉門羹 邱泰源：仍感謝2友邦相助

偵獲中共新款無人機！日本F-15於東海上空拍到「無偵10」無人機

新竹豪宅惡火肆虐…實價揭「晴空匯」房價驚人跳漲 他2個月前轉手大賺2698萬

提高農民收入 陳駿季擬擴大契作產區、導入分潤

中央社／ 台北27日電

為讓小農作業體質轉骨，農業部陳駿季今天表示，將鼓勵個體耕作農民加入契作、集團產區，並希望農企業、通路也參與，政府提供誘因讓契作關係從對價改為分潤，提高農民收益。

台灣去年缺蛋嚴重，就是產業長年未革新現代化經營所致，陳駿季今天接受中央社專訪指出，台灣整體農業現代化運作，其實是農業永續發展的根本之道。他的解決方針之一是強化契作，發展集團產區。

陳駿季說，台灣農地單位面積過小，經營方式分兩種，一種是個體自己耕作，沒有鏈結後端銷售通路，收成後需進入批發市場、行口銷售；另一種是契作、集團栽培，不論產量、品管都比較穩定，後端也有銷售通路。

對於一些農民不擅長使用資訊軟硬體等數位落差，他強調，未來將把現代化技術、智慧元素等政策、措施優先導入契作、集團產區，因此也會鼓勵個體農民一起加入產銷，才能一起受惠於政策的推行。

他並說，還希望農企業、超市賣場等通路也加入契作、集團產區的運作，農業部將會提出誘因，讓目前契作關係採行「對價」的方式，改成「分潤」方式進行。

舉例來說，目前的「對價」契作關係，只收購某種規格的芒果，若改成百分百契作、大小果都收，農民就不需要將等級較差的水果拿去賤賣；而最後賣出時，契作方提出一個百分比「分潤」給農民，可提高其收益；當契作集團願意這樣做時，農業部會提高政策補貼，像是採購農機原本若是補助5成，可能變成6成。

他也透露，能說得這麼具體是因為他曾在新社香菇產區推行過，讓5個農會成立1個公司，當公司「分潤」給農民時，就提高其設備採購的補助比率，促其降低營運成本，提供公司願意「分潤」給農民一個有力的誘因。

談到契作推動品項、產區時，陳駿季說，例如水稻、高粱，或是蔬菜產區都會考慮，但是會排除有賭博性的高麗菜，因為已有盤商會綁定產區，蓄意操作大量栽種，對這樣的生產方式給予補助是沒有意義的。

農業部 農民 陳駿季

延伸閱讀

整頓漁電亂象 陳駿季：不改善就廢止或媒合養殖

專訪／發電容易務農難？ 陳駿季：嚴查養殖事實 不讓業者僥倖

專訪／陳駿季：台灣農業不是補助型產業「不然發錢就好了」

專訪／產銷失衡怎解？ 陳駿季曝農業部正在研議2作為

相關新聞

獨／高虹安寫給消防員信件曝 爭取2勇消追晉分隊長

新竹市東區慈雲路晴空匯28樓社區大樓昨晚發生火警，消防員李詠真、周立鑫殉職。新竹市長高虹安晚間寫信寄給竹市消防同仁，信件...

五月天被表態影響雙城論壇規格？蔣萬安態度不變

•今年由台北市政府主辦的台北上海雙城論壇預計7、8月登場，上海市政府的雙城踩線團，今起一連4天到台北市踩點、洽談舉辦細節。不過近期包括賴清德520就職演說，還有立院周邊有陳抗行動，北市長蔣萬安被問及是否受到這些影響，踩線團行程刻意低調？蔣表示，市府其實都是依照過去慣例，進行相關的事前作業。 蔣萬安也被問及，近期五月天、蔡依林等藝人被迫表態「我們中國人」，會不會影響雙城論壇舉辦的規格層級？蔣萬安今表示，他其實都有說過，其實台北上海雙城論壇，是目前兩岸之間官方僅存交流溝通的機制，市府都很希望持續維持，而且特別在「兩岸關係愈緊張，愈需要溝通交流」。

新竹豪宅火警2消防員殉職 消防局：恐因空間迷航

．新竹市東區慈雲路住宅大樓昨晚地下一樓放電纜線的管道線起火，濃煙竄燒，該大樓位於「竹科第一排」，是當地知名豪宅大樓。由於火警引發濃煙迅速從管道間往上竄，多名住戶受困，消防局派員上樓搜救，其中2名消防員李詠真、周立鑫因濃煙過大空間迷航，在氣瓶快耗盡時呼救「MAYDAY」，但來不及等到救援，雙雙拔下面罩殉職。 該發生火警大樓為慈雲路的豐邑晴空匯社區，屋齡9年、總戶數594戶，實價登錄顯示近一年成交均價來到一坪57萬元，有待售的高樓4房開價5880萬元，房價可觀。昨晚火警造成消防員殉職，截至今早9點半大樓仍在持續排煙，大樓內還有145名住戶等待救援。

「永續不凡－ 無限女子」 第26屆十大傑出女青年名單揭曉

歷經三個多月嚴謹的三關審查，中華民國歷屆十大傑出女青年協會於昨（26）日舉開記者會公布中華民國第26屆十大傑出女青年當選名單。十位當選人除柔道女王連珍羚因賽事無法親臨，其餘九位皆親自出席記者會現場。

照片看歷史／1955年蔣中正主持北區國軍校閱大典

1955年5月27日，前總統蔣中正上午前往北部某地主持年度北部區國軍校閱大典，並參觀加強步兵團聯合之陣地攻擊演習，受檢部隊陣容強大，動作整齊迅速，尤其陣地攻擊演習，計劃縝密，情況逼真，深得參觀之中外來賓一致讚譽。

逾3000人連署搶救 台灣史巨擘曹永和故居能否保留今揭曉

位於台大周邊溫州街的台灣史研究巨擘曹永和故居面臨都更危機，包括台大教授在內的學界人士日前發起連署爭取該故居登錄文資，至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。