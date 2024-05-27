「永續不凡－ 無限女子」 第26屆十大傑出女青年名單揭曉

歷經三個多月嚴謹的三關審查，中華民國歷屆十大傑出女青年協會於昨（26）日舉開記者會公布中華民國第26屆十大傑出女青年當選名單。十位當選人除柔道女王連珍羚因賽事無法親臨，其餘九位皆親自出席記者會現場。

第26屆中華民國十大傑出女青年名單發布記者會，十位當選人與景美女中拔河隊同場競技，彰顯「女力傳承」。左半邊右起為協會理事長邱淑媞、台中地檢署檢察官白惠淑、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會執行長林愛龍、罕病藝術家徐若鈞，吾思傳媒（女人迷）創辦人張瑋軒、柔道女王連珍羚母親蔡錦蓮、長庚醫院家醫部醫師莊海華、台大資工系副教授陳緼儂、愛女孩國際關懷協會創辦人楊怡庭、大同大學電機系副教授蕭鈞毓、新北消防局特搜大隊領犬員羅浩芳；右為景美女中教練田嘉蓉與拔河隊隊員。（圖／林建榮攝）

第26屆中華民國十大傑出女青年當選名單，依姓氏筆畫順序為：臺中地方檢察署檢察官白惠淑、海洋保育與漁業永續基金會執行長林愛龍、罕病藝術家徐若鈞、吾思傳媒（女人迷）創辦人張瑋軒、柔道女王連珍羚、林口長庚家庭醫學科醫師莊海華、臺大資訊工程學系副教授陳緼儂、愛女孩國際關懷協會創辦人楊怡庭、大同大學電機系副教授蕭鈞毓、新北特搜大隊領犬員羅浩芳。

本屆十大傑出女青年選拔委員會主任委員暨中華民國歷屆十大傑出女青年協會理事長邱淑媞表示：本屆十大傑出女青年選拔的主軸為「永續不凡－ 無限 女子」，用意在彰顯年輕女力於達成聯合國2030永續發展議程之時代意義。

邱淑媞說，中華民國十大傑出女青年選拔自民國55年舉辦至今，已超過半個世紀，具珍貴歷史。為持續與時俱進，本屆選拔辦法不僅將參選年齡下修至18歲，更將十大領域內容依全球發展趨勢與國內社會脈動進行全面更新，並擴大邀請相關領域專家擔任評審委員，也廣邀各界推薦參選人。非常可喜的是，本屆選出之十位傑出女青年，正反映出兼顧在地耕耘與全球接軌、有創新突破亦有堅韌刻苦等不同面向的璀璨光譜。

協會理事長邱淑媞說明，協會與時俱進修改選拔辦法，是為了發掘更多不同領域內的優秀女青年，給社會帶來正面積極的力量。（圖／林建榮攝）

邱淑媞舉例，本屆配合永續發展目標9「工業創新」，將科學、科技、工業、資訊等合列為十大領域之第（五）項，由曾在全球數個頂尖人工智慧競賽 （如Google、NVIDIA、Amazon等公司舉辦之比賽）拿下大獎、卻棄商從研，回到臺大資訊工程學系任教，並得過國內李國鼎青年研究獎、吳大猷先生紀念獎、台灣傑出女科學家新秀獎等獎項的陳縕儂副教授獲獎，是國內AI發展熠熠閃亮的新星。

而領域（七）經濟發展、商業創新、經營管理、投資金融等，是響應OECD共融經濟及鼓勵女性投入商業創新，則由畢業於倫敦政經學院性別與媒體研究所，創先投入於網路社群媒體創業，藉以擴大推動性別平權、MeToo連署運動的吾思傳媒（女人迷）創辦人張瑋軒獲選。

邱淑媞說，考量永續發展環境面向與聯合國相關公約（包括氣候變遷公約、生物多樣性公約、濕地公約等）在當前國際經濟、貿易與投資的競爭（例如ESG、碳關稅）以及對國土與地球永續之迫切性與重要性，本屆還增列「（三）環保、生物多樣性、自然資源、能源、氣候變遷」領域，共有兩人獲獎，一是自大學起投入於長期由男性主導的漁業領域，與政府共同推動數項禁漁措施、助力海洋與漁業資源保育的林愛龍執行長，一是在被視為黑手、同樣由男性主導的精密工業中，研發再生能源發電系統、高效節能技術等領域，取得23件專利、並透過產學合作助力臺灣產業（MIT）擴大市場版圖的大同大學電機系蕭鈞毓副教授。

邱淑媞指出，非常欣慰看到有年輕女性積極走入國際，用行動促進人類和平與福祉。愛女孩國際關懷協會創辦人楊怡庭遠赴非洲投入於城鄉發展、社區創生、支持女性發展，致力於聯合國永續發展目標1消除極端貧窮與目標2消除飢餓，實踐地球村公民使命、傳播臺灣大愛，令人感佩。

在體育領域，由中華奧會推薦、創下臺灣女子柔道最佳成績的連珍羚獲選。她於大二赴全球柔道大國日本深造，拿下學生柔道大會冠軍，成為日本第一位外國籍冠軍，其後於 2015年布達佩斯大獎為臺灣摘下第一面國際柔道大賽金牌。很遺憾的在2020東京奧運意外落敗，卻以不屈不撓的韌性，在低潮中拚戰不懈，於2023摘下杭州亞運金牌，是臺灣女子柔道第一面亞運金牌。眾人期許她於今年巴黎奧運奪得佳績。

藝術方面是由罹患俗稱「泡泡龍」（遺傳性表皮分解性水皰症）的罕病畫家徐若鈞獲獎。她帶著因全身皮膚粘膜脆弱所形成的傷口、水泡以及幾乎是零的右眼視力，以繪畫傳達對生命的熱情，曾獲第十屆富邦身心障礙才藝創作繪畫組首獎，並兩度獲得總統教育獎的肯定。

在醫療衛生領域，由臺灣女醫師協會推薦的林口長庚醫院莊海華醫師獲獎。她從醫學生時期就投入國際衛生參與，於臺灣醫學生聯合會創首屆公共衛生委員會，並爭取國際醫學生聯盟大會首度在臺灣舉辦，也積極接受國際醫務管理人才培訓，可望承擔更大責任。

在守護家園方面，臺中地檢署檢察官白惠淑在民眾感受最深的治安與家暴領域，以創新辦案手法，打擊犯罪，承辦多起浩繁之槍擊、毒品、貪瀆等重大案件，並以女性之同理心與細膩，積極偵辦食安、性侵未成年少女與兒虐等，獲頒112 年臺中市家庭暴力及性侵害防治工作「防暴新銳獎」。

而在迄今仍餘震頻傳的花蓮地震中，民眾看到瓦礫堆上的毛英雄—搜救犬屢屢建功，但未必知道其訓練需要非常高度的專業與耐心；而帶著搜救犬搶進災區更是人與犬都必須出生入死、無畏艱險的工作。由新北市消防局推薦的領犬員羅浩芳曾多次出入地震災區與數個重大災難現場，她憑藉無比毅力，在陽剛味十足的消防職場，成為全國首屈一指的領犬員，在112年創下國家搜救犬測驗成績新高，並代表臺灣通過奧地利國際搜救犬任務能力認證且獲第五名佳績，為我國首組登錄於聯合國資料庫、能獲優先派遣至國際重大救援現場的搜救犬隊伍，今年9月她更要再度代表台灣前往芬蘭參加搜救犬世界盃，持續發揮影響力。

評審代表國立陽明交通大學藥物科學院院長，台灣女科技人學會 2019-2023 年的理事長林滿玉致詞表示，2015 年 9 月聯合國（UN）在【2030 年永續發展議程】中，提出 17 個永續發展目標(簡稱 SDGs)。其中，SDG5 是實現性別平等，並賦予婦女權力，SDG5 和其他16 個 SDGs 交織，建立一個人類可以永續存在的地球。她指出，本屆評審委員都秉持公開、公平、公正的原則，在眾多候選人中在各行業中有傑出表現的10位女青年，成為他人的楷模，鼓勵更多女青年發揮女性的能量，一起創造永續、多元、共好、共榮的未來。

評審委員林滿玉院長代表致詞時說，SDGs 5性別平等與其他16項指標交織，才能建立一個人類永續、多元、共好、共榮的社會。（圖／林建榮攝）

本次發布記者會還特別邀請贏得多次女子拔河世界盃冠軍的景美女中拔河隊到場，與本屆女傑舉行「女力・傳承」儀式，以拔河運動代表「女力」之團結，繩索代表女傑精神之傳承，並相互勉勵，共同打破玻璃天花板，實踐無限好的未來。帶隊教練田嘉蓉表示，選手們能夠與獲獎的女性前輩同台，都感受到很大的鼓勵，一定能成為激勵拔河隊繼續走下去的動力，也感謝協會讓女性最好的一面被肯定、被看見。

十大傑出女青年選拔是由中華民國歷屆十大傑出女青年協會主辦，本屆協辦單位包括中華民國婦女會與財團法人健康永續教育基金會。有人好奇，台灣的性別平權在國際排名已屬前段班，還需要針對女性辦理選拔嗎？邱淑媞說，女性傑出人才的發展，仍有明顯的玻璃天花板現象，而這種「高處不勝寒」並不是僅存在於年長女性，例如最新的全國十大傑出青年選拔結果，其得獎人仍是陽勝陰衰、男女性人數懸殊的局面，也凸顯十大傑出女青年選拔有必要繼續辦理下去。

第26屆中華民國十大傑出女青年表揚大會將於6/28（五）下午3時假臺大醫院國際會議中心盛大舉行，除了將頒贈「金鳳獎」予本屆10位女傑，並期能擇日拜會總統府，由各領域女傑向新上任的總統提出建言，持續為臺灣與全球的永續不凡做出努力。