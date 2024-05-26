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宗教不動產權利歸屬審認申請將屆 劉世芳：支持延長

中央社／ 台北26日電
內政部長劉世芳。圖／內政部提供
內政部長劉世芳。圖／內政部提供

宗教團體關注「宗教團體以自然人名義登記不動產暫行條例」2年申請期間將於6月11日屆滿。內政部劉世芳今天在高雄光德寺拜會中國佛教會等團體時表示，內政部支持延長辦理。

劉世芳今天在高雄光德寺拜會中國佛教會理事長釋淨耀、大高雄佛教會理事長釋悟豪及10多位理事，並討論宗教界關心議題。內政部會後以新聞稿轉述過程。

劉世芳在會中表示，宗教界長期對於台灣社會有重大貢獻，也感謝佛教會在0403花蓮震災後踴躍投入幫助受災民眾。

劉世芳表示，她已指示內政部函請中國佛教會調查0403地震後，所屬會員寺廟受損情形，再由內政部轉請地方政府安排專業技師進行緊急結構評估，並做後續協助，以確保寺方與信眾安全。

對於「宗教團體以自然人名義登記不動產暫行條例」2年申請期間將於6月11日屆滿，劉世芳表示，內政部將支持延長辦理。

至於宗教界憂慮「國土計畫法」施行後，可能對寺廟造成影響，劉世芳指出，各縣市政府對國土法還有許多不同看法，內政部將持續社會溝通、凝聚共識。

劉世芳強調，內政部未來的宗教事務工作重點，將提升強化對宗教服務人員的權益保障，當前詐騙事件頻傳，她邀請宗教團體協助政府宣導打詐，共同維護社會良善風氣。

內政部 劉世芳

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