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部落文化保存者江萬花辭世 文化部將頒贈旌揚狀

中央社／ 台北26日電

屏東縣「Puljetji佳興部落手紋」及「Puljetji佳興Taljiyalep家族婚禮歌謠」保存者孫江萬花（dremedreman．taljiyalep）日前辭世，文化部將頒贈旌揚狀。

根據文化部今天發布的新聞稿，孫江萬花於24日辭世，享耆壽92歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，李遠表示，孫江萬花長期致力排灣族民俗及口述傳統保存、傳承，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

新聞稿指出，孫江萬花1932年出生，2020年經屏東縣政府公告認定為「Puljetji佳興部落手紋」保存者，與劉楊甜（tjibabay．tjarusagiv，已辭世）、劉鄭寶秀（ukani．tjavung）及董白金花（selep．katangalan），同為泰武鄉佳興部落仍留有手紋的耆老，現僅存2人。

身為頭目家族的孫江萬花，也與同為佳興社區古調歌謠隊的盧玉春（tjuku．vucuvuculj）、董香圓（pelepel．takival）、董美珠（sakeng．takivalit）、劉鄭寶秀（ukani．tjavung）及邱玉美（patagav．sadjiljapan），致力於傳唱教授家族婚禮歌謠，透過歌謠吟唱，維繫傳承排灣族社會的階序和社會價值。

屏東縣政府於2020年認定孫江萬花等6人為「Puljetji佳興Taljiyalep家族婚禮歌謠」保存者。

文化部表示，感佩孫江萬花長期致力於部落文化傳承，文化部將持續協助排灣族文化傳承紀錄工作，讓原住民族珍貴的無形文化資產永續流傳。

屏東縣政府 排灣族 文化部

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