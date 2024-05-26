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空少飛遍70餘國學會泰語 疫情衝擊轉身變移民官

中央社／ 台北26日電

移民署今天表示，前卡達航空空少張剛耀在工作4年期間飛遍70多個國家、上百個城市，並學會泰語，受疫情衝擊而重新思考職涯，經報考國家移民行政特考，搖身變移民官。

移民署今天發布新聞稿表示，移民行政特考班第12期受訓學員中，有名精通泰語的新血張剛耀，日前到移民署北區事務大隊台北市服務站實習，服務態度親切、熱誠，獲許多民眾大力稱讚，意想不到的是，他以前曾擔任空少工作。

張剛耀畢業於國立彰化師範大學英語系，並於2017年錄取卡達航空空服員，4年工作期間飛遍70多個國家、100多個城市，服務來自世界各地旅客。

移民署指出，張剛耀在擔任空服員期間結識許多泰國籍機組員，因此引發學習泰語的興趣及動力，從起初只會聽、說的基本生活泰語，到後來利用線上家教學習課程精進讀、寫泰文能力；緊接著在疫情爆發後，航空旅遊業受嚴重衝擊，也讓他重新思考未來人生。

由於空服員生涯，不僅體驗各地風俗民情，也學習到與不同文化背景的人們溝通，移民署表示，喜歡和人相處的張剛耀因此決定選擇報考國家移民行政特考，希望可繼續從事服務外國人的工作，並於2021年離開熟悉的空服員工作，轉換跑道。

張剛耀表示，這次到台北市服務站實習收穫良多，雖然與之前擔任空服員工作的服務模式不同，但服務熱忱都一樣，且可以運用所長為身處他鄉的新住民提供協助，內心成就感滿滿，未來希望能發揮泰語專長協助來台外國人士及新住民。

移民署訓練中心主任柳瑞福表示，訓練中心提供許多資源並安排豐富訓練課程，以培訓優秀專業移民官，結訓後分發單位有國境機場港口、各地專勤隊、收容所或服務站，期待有更多具備外語專業人才報考移民特考。

台北市服務站主任蘇慧雯也說，移民署服務站作為外來人口來台後所接觸公務機關首站，希望能夠留給民眾良好、友善印象，若能用外國人所熟悉母語溝通，更能提供溫暖、貼心服務。

移民署 空服員

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