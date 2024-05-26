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聯合報一周大事 5/19~5/25

聯合報／ 本報訊
賴清德總統520宣誓就職，他在就職演說中針對兩岸關係強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被認為兩岸立場相較於前總統蔡英文更為「鷹派」。路透
賴清德總統520宣誓就職，他在就職演說中針對兩岸關係強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被認為兩岸立場相較於前總統蔡英文更為「鷹派」。路透

國內

20日：賴清德總統宣誓就職，就職演說宣示新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀，並提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

21日：台中捷運發生持刀隨機傷人事件，造成兩名乘客受傷，其中一人命危。

24日：憲法法庭判決對公務員當場侮辱且足以影響執行公務合憲，但侮辱職務罪因違反言論自由違憲，即起失效。

國外

19日：伊朗總統萊希、外交部長艾密拉多拉安搭乘的直升機，在山區墜毀，連同機上的官員和安全人員共八人全數罹難。

22日：英國首相蘇納克宣布七月四日提前舉行大選，表示英國人將能在這次選舉中決定未來。

23日：因應中共宣布對台灣軍演，美國五角大廈批評中方此舉魯莽（reckless）、升高危險，侵蝕數十年來長期維持區域和平與穩定的模式。

台中捷運 英國

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