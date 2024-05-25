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福爾摩沙俱樂部賀賴總統就職 並嚴重關切中國軍演

中央社／ 台北25日電

外交部今天指出，福爾摩沙俱樂部來自歐洲議會、歐洲各國及加拿大國會的25位共同主席，24日發表聯合聲明，祝賀總統賴清德及副總統蕭美琴就職，並對中國於23日起在台灣周圍展開軍事演習表達嚴重關切。

外交部表示，對於歐洲地區福爾摩沙俱樂部長期堅定支持台灣民主，外交部表示誠摯歡迎與感謝。

外交部說明，福爾摩沙俱樂部聲明指出，來自全球各國訪賓到訪台灣參加賴總統就職典禮，展現對台灣蓬勃民主的支持，賴總統在就職演說中強調台灣的民主價值，以及維持台海和平穩定的信念。令人遺憾的是，就在新政府就職3天後，中國隨即肆意在台灣周圍展開為期2天的「聯合利劍-2024A」軍事演習，升高區域的緊張情勢。

聲明強調，台海和平穩定攸關全球安全及繁榮，已是國際社會的高度共識。然而中國一再威脅台灣的民主、片面破壞台海現狀，並危害印太區域的和平及穩定。中國展開「聯合利劍-2024A」軍事演習的時機，再次凸顯中國對台灣民主的蓄意壓迫及恫嚇。福爾摩沙俱樂部呼籲中國理性自制，停止單方面破壞台海和平穩定，以及升高區域緊張情勢的行徑。

福爾摩沙俱樂部共同主席也肯定台灣在面對中國持續威脅下，仍在公共衛生等許多領域對國際社會作出積極且專業的貢獻，並再次敦促世界衛生組織（WHO）優先考量全球人民的福祉，邀請台灣有意義參與今年第77屆世界衛生大會。

外交部感謝福爾摩沙俱樂部長期關注台海安全情勢，並持續以具體行動展現對民主自由台灣的堅定支持。未來台灣將持續強化與歐洲等理念相近夥伴的合作交流，共同捍衛自由民主價值，維護以規則為基礎的國際秩序，向世界展現守護民主台灣的決心。

台海 外交部 演習 賴清德

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