台灣關係法45週年 亞特蘭大駐處體驗日拉近台美距離

為讓美國民眾了解台灣關係法如何成為台美深厚關係的推手，駐亞特蘭大辦事處今天舉辦「探索台灣：亞特蘭大一日體驗」活動，邀請美國民眾欣賞來自宜蘭的偶戲團表演，及品嚐道地台灣飲食。

駐亞特蘭大辦事處今天發布新聞稿表示，駐處從眾多報名者挑選出的14名成員背景多元，包括高階主管、工業設計師、律師、青年學子和廚師等就台美關係進行意見交換。

辦事處指出，參與民眾也品嚐三杯雞、客家小炒、肉圓、基隆夜市三明治、鳳梨酥、台啤等道地台灣飲食，並聽取曾經訪台及在美經營有成的台美各界人士分享經驗。

文化體驗方面，民眾在亞特蘭大中文學校上實用的基礎中文課，並學習用書法在春聯寫上「友好」、「自由」、「和平」及「平安」等字。晚間則在全美規模最大的「亞特蘭大偶戲藝術中心」舉辦的歡迎酒會中，見證台灣捐贈台灣舞獅給館方。

他們接著欣賞來自台灣宜蘭的「無獨有偶工作室劇團」木偶劇表演。南韓、秘魯等總領事夫婦及瓜地馬拉副領事等政要也帶小孩出席欣賞。

駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍表示，台灣關係法不僅是台美各項合作的基石，更為台美文化交流打下了堅實的基礎，此次活動讓當地居民近距離體驗台灣文化和美食，趣味橫生，更容易促進雙方友誼與互相認識，未來將持續舉辦類似活動，讓更多美國民眾看見台灣。