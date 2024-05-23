國發會拚經濟成長率達3.5% AI應用商機是關鍵

國發會副主委高仙桂今天說，政府團隊將力拚提振出口、投資、民間消費3面向，確保今年經濟成長率達到3.5%以上，使景氣穩健復甦，其中關鍵是要掌握下半年全球製造業翻轉向上契機，以及重要的AI應用商機。

國家發展委員會今天在行政院會報告當前經濟情勢。行政院發言人陳世凱今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中說，今年國內景氣復甦，出口回溫，帶動製造業成長，內需消費也相當活絡，最新公布的失業率為3.36%，是24年來同月新低，這是全民共同努力的成果。

卓榮泰表示，新政府將持續推動多元穩定物價的各項措施，且要擴大社會投資、照顧民眾，讓全民共享經濟成長的果實。

卓榮泰指出，總統賴清德施政願景包含國家希望工程、均衡台灣、健康台灣等政策，將是行政圖隊施政主軸，請團隊成員積極朝向「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」、「立足台灣，布局全球，行銷全世界」等3大方向來努力，壯大台灣經濟以及產業實力，全面發展5大信賴產業。

他要求，國發會應協助整體的經建規劃及管考，各部會即刻著手研訂修正相關計畫及方案，做好跨部會的協調，並且要與相關團體、民間產業及國會積極有效的溝通，務必讓福國利民的政策早日推動落實。

高仙桂出席政院會後記者會表示，政府將力拚提振出口、投資、民間消費3面向，確保今年經濟成長率達到3.5%以上，而要達標，須視財經團隊是否落實賴總統政見，掌握變動機會、趨避風險。

風險部分，高仙桂說，台灣仍須面對地緣政治、美中角力，以及全球景氣回溫偏弱情況，加上第一季固定投資還是負成長，出口雖然達到10.6%，但只有資通及視聽產品有1.2倍的成長，且電子零組件除了半導體以外，其他基本金屬、塑膠橡膠化學都是負成長。

至於掌握情勢部分，她表示，國際經濟全球製造業今年以來，已經要從去年低迷反轉向上，加上AI科技應用商機擴增，國際間也上調今年的全球經濟成長率預測，因此關鍵是如何掌握下半年全球製造業翻轉向上契機、AI應用商機都非常重要。