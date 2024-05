駐紐西蘭代表投書：排除台灣是WHO巨大損失

世界衛生大會(WHA)將於27日登場。駐紐西蘭代表歐江安投書紐媒指出,因政治考量將台灣排除在世界衛生組織(WHO)之外,不僅侵害台灣人民健康人權,也危及全球公衛健康,更是WHO及全球公衛體系巨大損失。

歐江安今以「為何必須將台灣納入全球衛生防疫計畫?」(Why Taiwan needs to be part of the world’spandemic planning?)為題,投書紐西蘭主流媒體「郵報」(The Post)。

歐江安呼籲,因政治考量將台灣排除在世界衛生組織之外,不僅侵害台灣全體人民健康人權,更危及全球公衛健康。全球疾病預防網絡因出現地理真空無法有效運作,大流行疫情爆發證明「疾病無國界」,只有降低政治干擾才能拯救更多寶貴生命。

歐江安指出,目前紐西蘭及各國已進入後疫情時代,第77屆世界衛生大會(WHA)將於5月27日舉行,所有利益攸關者,包含台灣在內,必須要被納入全球疾病防制網絡,任何地理空白將阻礙「大流行病協定」簽署,以及「全球流感監測與應變系統」(Global Influenza Surveillance and Response System,GISRS)、「全球數位健康認證系統」(Global DigitalHealth Certification, GDHCN)、「國際衛生條例」(International Health Regulation, IHR)與相關機制有效運作。

歐江安提及,台灣政府於2019年首先察覺中國新冠肺炎疫情的傳染風險,除即時通報WHO,並透過運用人工智慧、大數據、醫療監控等迅速擬定防疫策略,並取得民眾信任。台灣成功建立政府-公民合作源自對透明、開放、彈性以及尊重個人隱私權的共識與承諾。疫情期間台灣與國際夥伴分享重要醫療資訊、捐贈上千萬口罩、醫療器材、防疫物資等協助有需要的國家。

歐江安強調,台灣有世界頂尖的生化科技、半導體產業與醫療體系,以及防治疾病的豐富經驗,排除台灣是WHO及全球公衛體系的巨大損失。

歐江安指出,此外,每年約有7200萬名外國旅客赴訪或過境台灣,光是紐西蘭與澳洲每年即有58萬人造訪台灣或在台轉機。台灣有高達86條國際航線駐地運作,台北飛航情報區(Taipei FIR)每年服務2百萬架次航班、全球40%海路運輸經過台灣海峽,是東亞最繁忙的交通樞紐之一,包括紐西蘭航空每週有3班直飛「台北-奧克蘭」班機。

歐江安表示,如果基於地緣政治因素考量,將台灣排除在世界衛生組織之外,不僅侵害台灣近2400萬人民的健康人權,更將危及全球公共健康,使全球疾病預防網絡出現漏洞,地理真空將使全球防疫網無法有效運作。

歐江安呼籲,邀請台灣參與WHO是基於全球人類的務實需要。疫情已證明疾病無國界,只有降低政治干擾才能拯救更多寶貴生命。針對WHO曾呼籲各國必須共同抵禦來自「X疾病」威脅,歐江安表示,最佳答案應是「不遺漏任何人」(Leave no one behind)。

「郵報」為紐西蘭「史塔夫媒體集團」(STUFF)旗下報紙,網路及平面報紙讀者群高達250萬人次。