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德國會友台小組主席：民主台灣沒理由不能參與國際

中央社／ 台北23日電

訪台出席總統賴清德就職的德國國會友台小組主席威爾許告訴中央社，台灣是令人尊敬的法治社會、亞洲民主燈塔，理念相近國家應齊心挺台，有些國家考量與中國經貿關係而有所保留，但應就事論事，不能忘記台灣是歐洲在亞洲該重視的夥伴，沒理由不讓台灣參與國際。

德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-PeterWillsch）22日接受中央社專訪，分享此行慶賀賴總統就職的心得，他表示，2022年10月訪台時就見過當時還是副總統的賴總統，這次訪台看到賴總統「就像來找老朋友一樣」。

威爾許說，國會外交是德國與台灣交流的重要一環，知道台灣的政局有些變化，國會方面的政治動態受到關注，事實上，當德國不同黨派尋求共識時也會有所爭執，這是需要花力氣的工作，因此只要是合法且正常的動態，他對台灣民主程序依然有信心，相信台灣的民主政治會進行順利。

德國外交部今年1月稱讚台灣的民主價值，對台灣總統選舉表示祝賀，這是12年來德國政府首次祝賀台灣選舉，外界解讀其凸顯對台政策的轉變；威爾許表示，歐洲與台灣享有民主自由價值，應支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、世界民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織與空間。

他認為，台灣是令人尊敬的法治社會，也是亞洲民主燈塔，所有理念相近國家應齊心齊力給予支持，有些國家或許考量與中華人民共和國的經貿關係而有所保留，但應就事論事、不輕信童話般的承諾，更不能忘記台灣是歐洲在亞洲該重視的夥伴，「沒有理由不讓台灣參與國際」。

談及與前總統蔡英文的互動，威爾許說「我已經邀她來訪德國」，他與蔡英文是多年朋友，記得蔡英文在擔任總統之前曾訪問柏林，兩人就認識了。此外台積電於2023年與德國薩克森邦政府和德勒斯登工業大學共同簽署「半導體人才培育計畫協議」，並在今年與台灣大學合作，選送30名學生來台接受1學期的學科訓練。

威爾許表示，不論是疫情或區域局勢的變化，都可能導致產業供應鏈受影響，他支持自由航行與自由貿易，不希望經貿交流或相關合作計畫受到衝擊，前述的培育人才計畫是很好的合作模式，不僅能強化德台連結，也能促進雙邊友好關係。

威爾 德國 蔡英文 賴清德

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