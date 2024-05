前澳洲駐台代表籲 深化合作保護台灣安全

前澳洲駐台代表露珍怡(Jenny Bloomfield)投書澳洲智庫挺台,她表示,隨著台灣新任總統賴清德上任,澳洲及合作夥伴應深化與台灣合作,保護台灣安全。

露珍怡以「我們可以透過深化合作幫助保護台灣安全」(We can keep Taiwan safe by deepeningengagement)為題撰寫評論,昨刊登於澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」(Lowy Institute)專文平台「詮釋者」(Interpreter)。這是露珍怡本月第2度於該平台發表專文力挺台灣民主。

露珍怡指出,前總統蔡英文在8年任期中顯著提升台灣知名度,深化台灣與國際夥伴關係,接替蔡英文的新任總統賴清德同樣致力於台灣的民主自由,並維護台灣社會文化與語言多樣性。

露珍怡指出,對民主的承諾是台灣社會的重要特徵,在澳洲與世界各地,民主價值觀與國際規範體系正在接受挑戰,民主國家需要展現,基於規範的秩序能夠為人民帶來穩定、和平與繁榮。台灣處在挑戰的前沿,台灣的命運將在許多方面決定未來區域與世界的樣貌。

露珍怡認為,澳洲作為致力深化全球人權的民主國家,及與台灣長期有經濟、文化等交流的國家,澳洲對民主台灣的成功息息相關。

露珍怡呼籲,澳洲與合作夥伴可以在共同有興趣的領域,深化與台灣的合作來保護台灣,例如在能源轉型、供應鏈、海洋事務等合作,幫助台灣與區域及世界連結,讓台灣人知道自己並不孤單。

露珍怡最後表示,澳洲與合作夥伴還能以繼續投資民主、經濟與強化國力,幫助加強威懾,「透過這些方式,我們可以幫助台海及地區的和平穩定現狀,鼓勵透過對話解決分歧。」

露珍怡為澳洲資深外交官,2021年2月接任澳洲駐台代表,她在2023年7月準備離任時,錄製了2分鐘影片以台語向台灣告別。