前澳洲駐台代表籲 深化合作保護台灣安全

前澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）投書澳洲智庫挺台，她表示，隨著台灣新任總統賴清德上任，澳洲及合作夥伴應深化與台灣合作，保護台灣安全。

露珍怡以「我們可以透過深化合作幫助保護台灣安全」（We can keep Taiwan safe by deepeningengagement）為題撰寫評論，昨刊登於澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）專文平台「詮釋者」（Interpreter）。這是露珍怡本月第2度於該平台發表專文力挺台灣民主。

露珍怡指出，前總統蔡英文在8年任期中顯著提升台灣知名度，深化台灣與國際夥伴關係，接替蔡英文的新任總統賴清德同樣致力於台灣的民主自由，並維護台灣社會文化與語言多樣性。

露珍怡指出，對民主的承諾是台灣社會的重要特徵，在澳洲與世界各地，民主價值觀與國際規範體系正在接受挑戰，民主國家需要展現，基於規範的秩序能夠為人民帶來穩定、和平與繁榮。台灣處在挑戰的前沿，台灣的命運將在許多方面決定未來區域與世界的樣貌。

露珍怡認為，澳洲作為致力深化全球人權的民主國家，及與台灣長期有經濟、文化等交流的國家，澳洲對民主台灣的成功息息相關。

露珍怡呼籲，澳洲與合作夥伴可以在共同有興趣的領域，深化與台灣的合作來保護台灣，例如在能源轉型、供應鏈、海洋事務等合作，幫助台灣與區域及世界連結，讓台灣人知道自己並不孤單。

露珍怡最後表示，澳洲與合作夥伴還能以繼續投資民主、經濟與強化國力，幫助加強威懾，「透過這些方式，我們可以幫助台海及地區的和平穩定現狀，鼓勵透過對話解決分歧。」

露珍怡為澳洲資深外交官，2021年2月接任澳洲駐台代表，她在2023年7月準備離任時，錄製了2分鐘影片以台語向台灣告別。