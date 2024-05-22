寶林茶室成懸案？專家：採檢時機及搜集是關鍵

三月底發生寶林茶室重大食物中毒事件，民眾百貨公司用餐卻發生食物中毒，造成四人死亡，還有二名病例仍在加護病房。雖然目前證實是「米酵菌酸（新譯邦克列酸）」，但「邦克列酸」如何產生，如何導致中毒，卻找不出關鍵證據。專家指出，關鍵時機是否採檢是重點，未來應該要向民眾加強教育，避免事件再發生。

陽明大學食品安全及健康風險評估研究所榮譽教授劉宗榮表示，整個亞洲都很關注邦克列酸事件 ，米製產品料理時要加油、鹽等，若溫度、pH值等條件剛好吻合，就可能出現讓唐菖蒲伯克氏菌，產生邦克列酸。中毒事件已經發生，必須教育社會大眾，了解食材儲藏的重要性。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，雖確認是邦克列酸導致中毒，但為何會產生仍是未知。此事件中部分食品已被丟掉，得看檢警能否從涉案當事人找到證據。 邦克列酸中毒雖不是第一次發生，但卻是台灣首見，現在已有寶林茶室案先例，未來多留意食物保存條件，加強管理，未來就有機會避免悲劇重現。

台灣毒物學學會秘書長夏興國指出，以毒理學角度來看，早期搜集非常重要，有些毒素時間過了或保存不完全，後續難以檢測。因屎相關單位是否立即處理非常重要，像是寶林茶室案是在事發都好幾天後才回頭追來源，但採檢已經不準確了，確實會造成懸案，未來應該加強檢測效率。

楊振昌指出，過往也曾發生未及時檢驗的中毒事件，例如台南曾發生疑似雞肉中毒事件，當時問題肉品早已吃光，好在有保留患者的尿液檢體，不只有採檢時間要注意，檢體是否有確實搜集、保存也是重點。

楊振昌表示，中毒有時不易分辨，例如肉毒桿菌中毒可能被誤以為中風，或食物中毒造成急性肝傷害時，腸胃科醫師常常先想到B型肝炎、C型肝炎、腫瘤或酒精導致，忽略可能是藥物、毒物引起。他建議，如果出現有疑慮可以撥打電話到台北榮總毒藥物防治諮詢中心詢問，可撥打02-2871-7121或02-2875-7525轉821 。