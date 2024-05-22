寶林茶室邦克列酸釀4死 食藥署6月起列稽查

寶林茶室「邦克列酸」食物中毒事件，造成4人死亡，也一度衝擊民眾對米製品的信心，衛福部食藥署副署長林金富今表示，今年6月就會列入專案稽查項目，最快在今年8月會公布首次檢驗結果，主要稽查工廠的米、麵原料，以及餐飲業者的米、麵濕製品，各縣市都會分配件數，會執行至少100件。

寶林茶室事件，是台灣首次發現「米酵菌酸」（新譯邦克列酸）食物中毒事件。台北榮總今天舉辦從學界的觀點看近期台灣食安事件政府和業界的管理及因應對策」研討會。林金富說，對食安主管機關來說，民眾到百貨公司用餐後死亡令人痛心，而台灣首次發生邦克列酸中毒事件，未來在標準品取得、購置、檢驗技術、餐飲從業人員相關素質等，都要努力提升。

林金富說，今年6月計會將「邦克列酸」列為專案稽查項目，並預計8月公布結果，各縣市都會分配後市場抽查，至少會先做100件，由於是首次納入檢驗，執行完畢會再與專家討論相關資訊。

在抽驗品項方面，林金富指出，主要會包含米、麵濕製品、粉調、澱粉類等，過去抽驗重點大多為防腐劑，現在會加入邦克列酸，在工廠端會檢驗原料、餐飲業則抽驗產品，過去在這類夏季稽查專案，比較常見的違規樣態，如冰品腸桿菌科超標，冬天則比較常發現諾羅病毒群聚事件。