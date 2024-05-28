贏家們的高鐵房市佈局 低基期房價震撼市場

攤開高鐵地圖，從台北、板橋、桃園、竹北、台中、台南、高雄沿線房價表現亮眼，根據實價登錄：桃園青埔高鐵周邊預售房價站上6字頭；竹北高鐵周邊預售房價站上8字頭；台南高鐵特區更在短短數年內，預售屋從每坪10幾萬元，如今開價更站上3、4字頭。然而，台南高鐵特區依然是目前六都高鐵中房價基期低的區域，因此備受嗅覺敏銳的置產族關注。

與六都高鐵站房價相比，台南高鐵房市處於低基期。 圖／達程廣告 提供

台南高鐵特區發展多年，更是台南唯一雙鐵共構的站點，早年政府開發之時，就納入產業專區規劃，顯示市府將產業發展列為該區開發主軸，隨著高鐵落成，陸續完成區域內最重要的「沙崙智慧綠能科學城」，此建設由行政院統籌，高達新臺幣560億元投資金額，佔地62.12公頃，目前進駐率已達93%，與南科形成台南重要的產業鍊。

同時，陸續完成中研院南部院區、國科會的資安大樓、陽明交大臺南校區、大臺南會展中心等產業建設。商業建設方面，日商三井持續看好台南發展，三井OUTLET PARK第一期開幕後，引入人流不斷，目前三井OUTLET PARK二期積極興建中，全面提升在地商業機能。

三井OUTLET PARK二期積極興建中，全面提升在地商業機能。 圖／達程廣告 提供

目前各項建設幾乎已進入新的工程，持續規劃、動工中，包括中央研究院南部院區、國科會資安暨智慧科技研發大樓、陽明交大臺南分部、成大醫院沙崙分院，均有下一步開發動作。

外界關注的成大醫院沙崙分院預計2031年完工，標榜AI數位創新醫療，未來補充在地醫療資源；而原有的沙崙國中也轉型為K（幼兒園）至十二年級，打造全台公立首座沙崙K-12雙語學校，預計於2025年完工並開始招生，待科技、商業、醫療、學區等利多一塊塊拼起，台南高鐵特區城市風貌、生活機能將更加提升。

沙崙國中也轉型為K（幼兒園）至十二年級，打造全台公立首座沙崙K-12雙語學校，接軌國際趨勢。 圖／達程廣告 提供

房地產業者表示：過去許多重劃區都採先蓋住宅，才引入產業建設，但台南高鐵特區是交通、產業先行，才是住宅需求，透過科技產業帶動就業人口效應，帶來大量住宅剛性需求，引發類似竹科、內科效應，房市隨著未來產業蓬勃扶搖直上。整體而言，台南高鐵特區處於先蹲後跳格局，後勢看好。

不少建商也同樣看好台南高鐵未來房市，包括達麗建設、清景麟建築團隊、遠雄建設、華友聯集團、勝旺建設、三發建設、春福建設、寶佳機構等都已經卡位推案。

業者表示：根據國家科學及技術委員會統計資料顯示，112年南科總營業額約為15,855億元，超越竹科的14,200.53億元和中科9,383.96億元，估計「沙崙智慧綠能科技城」約有8000個就業機會，中研院南部院區一期＋未來二期估計約有4500個就業機會，「科技園區帶動當地產業結構，吸引大量人才進駐，目前營建成本工、料雙漲，未來還有碳稅等議題，預料會推動當地房市表現。」

位於台南高鐵旁的「和紘高鐵One」，逆勢打出2字頭房價！ 圖／達程廣告 提供

面對高鐵周邊持續攀升房價，近期台南高鐵特區即將開案的「和紘高鐵ONE」，卻逆勢打出2字頭房價，震撼當地市場！該案訴求「高鐵生活圈、菁英學區宅」，立地條件絕佳，距離台南高鐵開車約3分鐘、三井Outlet開車約5分鐘、首座公立K-12全雙語學校走路更僅有500米，直接享有高品質生活機能、高CP值房價！

外界認為：此案破天荒提供市場少見2字頭，可說是目前全台灣高鐵周邊房市的地板價，讓首購、置產換屋族有了絕佳購屋機會，勢必要好好把握，入手市場少見的2字頭房價。

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