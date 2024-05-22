快訊

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

監視者之死：英男子為港府跟監，不明原因陳屍公園

美國務卿強調團結各國維護台海穩定 確保北京不會單方面改變現狀

會見法國慶賀團 韓國瑜：台灣民主碰撞後會更成熟

中央社／ 台北22日電

立法院韓國瑜今天會見法國國會慶賀團一行。他感謝法國以國家立法方式保證台海自由航行安全，也對法國友人表示，近來立法院對內雖有些衝突，但相信台灣民主經過碰撞、磨合、自我療癒，會誕生出更成熟的民主。

立法院長韓國瑜今天在立法院會見法國國會慶賀團一行，包括副院長江啟臣、國民黨立委陳永康、民進黨立委林楚茵及台灣民眾黨立委麥玉珍等朝野立委，也陪同接見。

韓國瑜致詞表示，立法院朝野黨派十分重視台法關係，包含陳永康、林楚茵、麥玉珍等朝野立委今天都到場。多數台灣人對法國充滿美好的印象，如美食、文化及科技。台灣人也都非常喜歡法國的文學、戲曲及歌劇等。

韓國瑜指出，例如大仲馬的基度山恩仇記，在台灣家喻戶曉，而小仲馬的茶花女，短篇小說之王莫泊桑最感動人心的作品脂肪球等，其中莫泊桑對人性刻畫幾乎已經到出神入化的程度，這些文學作品都讓台灣人非常喜歡，也充滿敬佩之意。

韓國瑜表示，立法院及台灣最感謝法國在去年訂定7年建軍法，法國是歐洲第一個國家以立法方式，保證台海的自由航行安全，這對台海和平維護非常重要，對台灣是很大的鼓舞。

韓國瑜指出，他也要特別感謝法國國會議員支持台灣參加世界衛生大會（WHA），江啟臣24日將率朝野立委前往瑞士，爭取台灣加入WHA。對台灣全民來說，參加世界衛生組織（WHO）、WHA，能夠讓台灣重視疾病、衛生、環保的聲音被世界聽見。

韓國瑜表示，台灣願意為世界盡一己之力，幫助各國，跟國際分享台灣對健康、公共衛生、防疫的觀念，也請法國國會慶賀團繼續幫助台灣，讓台灣希望加入WHA的聲音被世界聽到。

另外，韓國瑜也說，他知道法國朋友很關心立法院這兩天肢體衝突的事情，但是不用擔心，今天朝野立委都有代表在現場，顯示朝野對外非常友善熱情，對內雖然會有一些衝突，但相信台灣的民主經過碰撞、磨合、自我療癒，會誕生出更成熟的民主。「感謝法國朋友對立法院的關心，我們會愈來愈好」。

法國 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

卓榮泰拜會立院 韓國瑜親赴正門迎接展善意

卓榮泰拜會韓國瑜 盼支持「打詐四法」盡速通過

卓榮泰赴立院拜會韓國瑜 合影後閉門會議

15小時表決大戰後 「辣個男人」一碗稀飯替自己打氣

相關新聞

文化部長李遠拒弄「野黑潮」 這年紀想做「野溪之樹」

文化部長李遠今赴立院進行首次業務報告並備詢。結束後被問及第一次站上備詢台的心情，他表示「比我想像中好」，給自己打了80分...

聯華大火釀9死 監院認定彰化縣府怠忽職守通過糾正

監委葉宜津、王美玉今天表示，聯華食品彰化廠在去年發生9死大火，彰化縣政府未依法要求工廠辦理建築物公共安全檢查申報、落實消...

輸液大廠遭關廠 國民黨：政府應對缺藥問題拿出辦法

永豐化學工業股份有限公司生產的輸液市占率達7成，因違規遭勒令關廠，國民黨今天表示，衛福部不但沒公告讓民眾知道，哪些藥品批...

台梵關係將生變？梵蒂岡盼在中國設立常設辦事處

賴清德總統剛上任，台灣與歐洲唯一邦交國—梵蒂岡的關係就將生變？路透指出，梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）周二表示，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處。路透稱，這將是梵蒂岡與中國關係的重大升級。

照片看歷史／1964年北市府整治違建計畫 嚴家淦視察南機場平民住宅

1964年5月22日，時任行政院長嚴家淦和台灣省主席黃杰，當日下午前往台北市南機場平民住宅工地，聽取平民住宅興建的簡報，並巡視施工的情形。南機場平民住宅，是當時台北市違建3年整治計畫中的第一步，共興建了5層連棟式的公寓11棟，可以容納違建戶1264戶，全案當時由省政府和市政府雙方貸款興建，於1963年10月15日動工，由台北三中工業公司承建。

重回18年前華視戰場 文化部長李遠：協調修法讓公廣集團買回民股

文化部長李遠(小野)2006年曾擔任華視總經理，卻在一年後提出辭呈，並曾在修法公聽會上批評公視基金會處處干預華視、導致華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。