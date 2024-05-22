鄭銘謙：是否執行死刑 靜待憲法法庭判決

法務部長鄭銘謙今天表示，執行死刑是嚴肅的問題，死刑規定是否違憲最快7月憲法法庭判決會出爐，法務部的立場是死刑規定合憲，是否執行死刑，靜待憲法法庭判決結果依法處理。

立法院司法及法制委員會邀請新任法務部部長鄭銘謙率所屬單位主管列席報告業務概況，並備質詢；多數立法委員質詢內容聚焦在是否執行死刑，並舉台中捷運持刀殺人未遂案為例，指凶嫌不想死卻殺害多人未遂，法務部是否仍推動廢死政策。

鄭銘謙表示，法務部的政策是有延續性的，法務部針對現行死刑規定，在憲法法庭死刑釋憲辯論庭時，已有明確說明，主張死刑規定是合憲的。

至於是否執行死刑，鄭銘謙說，這是一個嚴肅的問題，既然死刑規定釋憲中，就靜待憲法法庭判決結果，應該7月會有結果，再依法處理；目前37名死囚也有請求提起非常上訴，現行法律程序還沒走完。

鄭銘謙說，大法官之前已有數次宣告合憲，多數民意反對廢除死刑，法務部與多數民意站在一起；針對是否廢死，鄭銘謙重申法務部主張，應該由代表民意的立法機關做決定。

另一方面，民眾黨籍立法委員黃珊珊問到，新政府打詐政策著重洗錢防制，但民眾不只在乎逮到人，更在意錢能否拿回，她發現，現在對於沒抓到的詐欺通緝犯，根本沒有任何金融制裁管制措施。

鄭銘謙表示，法務部主責在於懲詐，至於前端金融制裁監管部分，是其他機關主責，已在打詐專法中提及。

此外，鄭銘謙進入司委會之前被媒體問到，立法院昨天處理國會職權修法相關法案及法條是否合憲；鄭銘謙回應，希望能夠廣納各界意見，參酌世界各國立法，能夠合乎憲法規範，是否合憲則要看草案的條文具體內容。