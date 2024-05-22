輸液大廠遭關廠 國民黨：政府應對缺藥問題拿出辦法

永豐化學工業股份有限公司生產的輸液市占率達7成，因違規遭勒令關廠，國民黨今天表示，衛福部不但沒公告讓民眾知道，哪些藥品批號有問題並全面回收，反而讓永豐化學先前的產品繼續使用，呼籲政府應深切檢討，盡快針對缺藥問題拿出辦法。

國民黨今天召開記者會，組發會社會部主任水雲翔說明，近日爆發永豐化學遭勒令停業，瞬間引發生理食鹽水、葡萄糖等輸液短缺危機，影響到病人手術與住院者的權益，然而，被勒令停產的永豐化學先前的產品，還可以繼續使用，完全罔顧民眾安全，令人感到非常誇張。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎解釋，永豐化學遭勒令停產，衛福部應公告讓民眾知道，哪些藥品批號有問題並全面回收，甚至針對已經打下去的病人進行健康監測，但食藥署反而派人駐廠幫忙銷庫存，滑天下之大稽。

沈采穎指出，衛福部一邊說藥品品質不能打折扣，一邊卻協助賣劣藥，到底有多少的院內感染是因為藥品品質不良造成，政府有徹查嗎，呼籲衛福部除了盡快針對缺藥拿出辦法，也應針對人員素質訓練與監管的機制深切檢討。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠則認為，永豐化學產品出問題，應該是整批下架，而不是趕快把剩餘的產品處理掉，產品既然有問題，政府要明確告知民眾為什麼還能用。民眾健康若因為這一批不合格的藥品出問題，將是更大的危機。

蔡明忠強調，政府施政不應該是遇到問題只想趕快掩蓋、處理，而是要拿出方法解決，呼籲賴政府應緊急補強，採取措施讓其他廠商增產藥品，保障全民健康。