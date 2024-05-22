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酷必資訊獲得 ISO 27001國際資安認證 全面提升客戶的資料安全等級

聯合新聞網／ 台北訊

隨著網路威脅日新月異，企業的資訊安全面臨著更大的挑戰，長期服務高端精品客戶的酷必資訊日前宣布取得「ISO 27001 資訊安全管理系統標準」國際級認證，全面提升客戶數位資產的安全保護。

酷必資訊執行長邱睿宏表示，公司長期致力於強化資訊安全管理機制與防禦，在資料存取、傳輸以及相關雲端安全性防護機制方面，一直遵循著國際等級的安全標準。日前通過國際IAF認可ISO 27001:2022資安認證，更進一步提升了整體資訊安全。邱睿宏表示公司除了定期提供資訊安全教育訓練，並建立嚴謹內控機制，確保每位同仁都能充分了解並遵循最新的資訊安全管理制度，也彰顯酷必資訊對資安的高度重視。

酷必資訊長期深耕於系統整合開發，協助客戶從資料的串接到行銷的操作、企業軟體、會員系統的串接，到客製化開發，更是不少知名品牌客戶背後的 LINE 系統商，在通過實施ISO 27001標準後，對於提供客戶在保存資料上能更加的安全及完善，也能更有效降低風險，成為企業系統整合的最佳選擇，也同時保障客戶、供應商、員工權益，並達成對客戶服務的使命。

順應時代的快速變化，資訊安全已成為企業發展中不可或缺的一環。酷必資訊透過本次通過ISO 27001國際資安的認證，期許未來能夠持續加強資訊安全措施，為客戶提供更有效且安全的數位解決方案。

客戶 教育訓練 機制 網路 資安

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