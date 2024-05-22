公園第一排、水岸頭等艙！「金林梧境」打造機捷特區綠色流瀑新地標

台中北屯重大建設一波波，為房市帶來源源不絕的動能，隨著水湳經貿園區、14期重劃區預售新案單價突破7字頭，被喻為「發展速度比高鐵還快」的機捷特區，除了有軌道利多，還有台74線快速串連中科、精科等產業聚落，也可快速銜接新開通之國道1號及國4，加上Costco、全聯、寶雅、知名連鎖餐飲品牌進駐，生活機能十分優越，同時5字頭房價具有競爭力，因此在這波房市中能見度相當高。

國道1號增設銜接台74線系統交流道工程。(資料來源：高公局) 圖／海悅開發 提供

目前北屯機捷特區新案遍地開花，品牌建商爭相購地推案，在眾多選擇中，在機捷裡的綠色流瀑「金林梧境」穩步崛起，公開首週即吸引超過500組客戶預約賞屋，以公園水岸首排珍稀地段，加上令人安心的建築品質，擄獲不少置產客的心。

「金林梧境」位於機捷特區的文北段住宅區的南興路上，大基地坐擁公園首席頭等艙無限視野，出門就是約1.6公里的水岸步道，營造舒心氛圍，讓住戶一回到家就能放鬆，愜意環境讓賞屋客直呼：「在市中心裡竟有這樣一處生態美地，簡直就是世外桃花源」、「機捷特區新案林立，難得有公園第一排的景觀視野，房價也更保值。」

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業者表示，金林建設從選地到建築規劃，都是依照「蓋一棟自己夢想中的家」的原則打造，除了講究居住環境，金林對於建築品質更是挑剔，「金林梧境」邀請多位名師參與設計監造，包括：身任全球排名百高摩天樓的建築綠化詩人「劉偉彥」、豪宅結構權威「大彥工程」、業界首屈一指的「本策設計」、「承園景觀」等，以「在公園裡種下一棵參天大樹」為主軸，打造22層擎天森林地標，透過名家的智慧創意結晶，與專注細節的嚴謹標準，賦予建築永恆價值。

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此外，「金林梧境」更從居住者的角度出發，規劃「家」的理想型。39-45坪，戶戶擁有2-3面自然採光，衛浴皆有對外開窗，提供住戶不用妥協的五星級居住體驗。寬敞的宜居陽台也讓家裡多了一個閱讀、品茗、小酌、或伸展運動的場域，無論在自家陽台野餐，或是來場下午茶聚會都很Chill！單層5戶3梯的豪宅等級規劃，讓出入更加省時便利，附近有台74雙匝道、三捷運、雙台鐵，滿足通勤、差旅的需求，還有繁華商圈、國際明星學校簇擁，讓住戶充分享受時間堆疊出的便利生活圈，因此吸引許多在地換屋、二代置產、新婚成家的自住客群。

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業者分析，機捷特區「金林梧境」符合各種理想居住條件，且與周邊重劃區相比，價格更彰顯性價比，長遠看來可享台中巨蛋等重大建設發展的共伴效應，房價也有更多成長空間，因此每逢假日接待中心人潮絡繹不絕，頗受市場青睞。

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