「台中地王」大城營建機構再寫驚奇！「白晝之夜」點亮北屯、歡慶35週年！

今晚的北屯很熱鬧！台中知名品牌大城營建機構歡慶35週年，將於6月1日下午5點舉辦「白晝之夜」生日派對，邀請民眾一起在廍子公園聆聽爵士樂，欣賞百大DJ和太陽馬戲團特技秀，眾人同歡將夏夜染成白晝，也一同見證夜晚比白日更光耀動人的北屯。

圖／海鉅開發 提供

大城營建機構累積推案超過86個社區，近萬戶住戶幸福見證，推案版圖橫跨台中七期、北屯區、廍子 重劃區、機捷特區、14期等精華區段，如近期於14期內完銷的「悅讀大城」，以及目前機捷特區銷售好評的「大城光年」，加上未來14期的洲際段案，市場銷況與高關注度，展現大城營建機構35年來對所有推案的堅持與口碑，更是實現居住者對理想家園的想像。

過去大城曾於社區舉辦多場品味市集、城間野餐等時尚派對，以及登山、網球等熱血運動賽事，深度經營社區，串起鄰里之間的情感。適逢35年周年慶，大城營建機構特別選在北屯面積最大、佔地約5公頃的廍子公園舉辦「山舞成群˙白晝之夜」，讓民眾在北屯山巒疊翠的美景下，盡情享受爵士音樂 Live band和精彩的百大DJ秀，共享國際藝術饗宴，感受宜居城市的心跳與活力潛能。

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業者表示，廍子重劃區依山傍水、綠意豐沛，環境清幽、空氣好，加上房價CP值高，是近年遷入人口最多的里，區域周邊有許多名校聚集，距離重要交通幹道台74也很近， 隨著人口移入生活機能日趨成熟，更為居住魅力加分。

大城營建機構近年在廍子推出幾個重量級建案，像是「大城十一月」、「大城二月埕」，皆以得天獨厚的立地條件、嚴謹實在的建築規劃，創下高分好評。今年第二季更即將在市醫特區推出「大城知丘」，收攬水岸絕美景觀，2-3房讓年輕人也買得起，被喻為「北屯史詩級大案」。

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為回饋北屯、廍子的社區居民，同時感謝VIP知音一路相挺，大城回到品牌深耕據點「市醫特區」，舉辦35週年生日趴，透過「白晝之夜」將廍子打造成一處充滿狂想與趣味的魔幻空間，讓鄰居變成好朋友，也為居民創造更多感動與回憶。

「山舞城群˙白晝之夜」活動時間為6月1日（六）17:00-21:00，免費入場，邀請大家穿著夏季白色穿搭，自備露營椅和野餐墊，一起同樂一起chill，在歡笑聲中，和「永遠的好厝邊」大城營建機構攜手迎向下一個35年。

「大城35 山舞城群 白晝之夜」時間：113年6月1日（六）17:00-21:00地點：廍子公園（台中市北屯區廍子路418號）活動詳情請見: reurl.cc/6vVZyM

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