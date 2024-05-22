Visa「挺好的小店」邁入第3年，領軍嗶進音樂祭，加速台灣無現金支付發展

近年受到疫情影響，無接觸交易、非現金支付成為消費者習慣的模式，越來越多民眾習慣只帶手機或一張信用卡出門，消費付款只要「嗶一下」，快速安全又方便。然而，對小店、攤商來說，數位轉型並不容易，作為支付龍頭，Visa從疫情期間便引領先驅，協助微型商家藉由感應收款工具「留客」，疫後更普及到各大市集、大型活動等，助攻台灣跟上國際潮流，朝向無現金交易時代邁進。

越來越多民眾習慣只帶手機或一張信用卡出門，Visa協助微型商家藉由感應收款工具「留客」。 圖／馮政忠 照片攝影

疫後 60% 消費者習慣以行動支付取代刷卡及現金

台灣Visa副總經理梁欣玫指出，疫情加速台灣支付生態巨變，後疫情時代高達 60% 消費者習慣以行動支付取代刷卡及現金，成為主流的支付方式。Visa手機感應收款讓小商家更快導入行動支付，並連續三年推出「挺好的小店」計劃，協助各類型商戶擴展客源、加速商務成長，至今有超過一萬家台灣小微商家啟用手機感應收款服務（Tap to Phone），超過三分之一的小商家（35%）認為運用新型態收款模式能開拓新客群，使用兩年以來，商戶採Visa 感應收款的收單額成長超過8倍，交易量更提升 15 倍之多！

今年Visa更擴大使用場景，首度與「台灣祭」合作，將Visa旗下手機感應收款導入「台灣祭」市集攤商，逾百萬消費者都可用手機或智慧型穿戴裝置綁定Visa卡，「嗶一下」就能消費付款，無須擔心沒帶現金或弄丟錢包，透過流暢便捷的非現金支付交易，滿足消費者對數位支付的多元期待。

用手機或智慧型穿戴裝置綁定Visa卡，「嗶一下」就能消費付款。 圖／馮政忠 照片攝影

感應支付揮別現金，降低錯帳率、提升安全性

三度參與「台灣祭」的攤商Sunwhere ACC表示，在戶外市集做生意，空間較侷限，也需要經常移動，Visa T2P攜帶方便，走到哪嗶到哪，無接觸支付不只較安心，可免去找零的麻煩，也不會有遺失現金的風險。尤其在海邊、郊外不方便提領現金時，Visa T2P對店家和消費者來說都超級方便。「現在很多客人為了信用卡回饋，能刷卡就會盡量刷卡，根據觀察，台灣祭大約有三分之一的客人都會選擇信用卡支付，Visa T2P對於提升成交率很有幫助。」

商家最滿意的一點，就是Visa T2P收款是由商家輸入金額，交易掌控在自己，讓店家無後顧之憂，也免去客人輸錯金額、退款跑流程的麻煩。「很多行動支付都是由消費者自己輸入金額，等結帳成功後再出示手機畫面給店家看，但若遇到手機有防偷窺功能，或在戶外陽光下，根本看不清楚客人的手機畫面，需要花更多時間確認，使用Visa T2P，消費者不用花時間下載APP，但仍保有安全性認證的機制，讓結帳流程更安全、便捷，對於只有信用卡、沒有其他支付工具的國際客來說，Visa T2P可以在關鍵一刻助攻，提升成交力道。」

手機就是刷卡機，人力配置更靈活

SNOW 雪諾義式冰淇淋也在「台灣祭」中感受到Visa T2P的吸客力。「我們在攤位前擺著一個Visa支付的牌子，就有客人衝著這個上門。」

店家認為，食品類攤商需要減少接觸機率、確保食安品質，Visa T2P操作簡單，iOS和Android手機系統兼容，連工讀生都可以輕鬆上手，店員只要在手機下載收款APP，就能支援結帳，不用再特地安排一個人顧收銀機，有助店家節省人力。「而且它的後台設計非常直覺，每筆交易資料一目了然，大幅縮短打烊後的對帳流程和時間。」

擴大支付生活圈，食衣住行育樂都能手機嗶卡

面對無現金時代的到來，數位支付不只是成交關鍵，更是國家進步的一大指標。台灣Visa副總經理梁欣玫表示，除了音樂祭外，Visa也正在開通市集、夜市等商圈的Visa手機感應收款服務，並拓展至小吃店與計程車等食衣住行育樂產業，未來也將與物流宅配公司合作，讓快遞、外送業者不用預備現金找零，也不需要負擔保管現金的責任，只要帶一台手機就能感應收款，消費者貨到付款也可使用信用卡刷卡，遇到較大金額不用擔心現金不足，更輕鬆方便。

Visa藉由與時俱進的革新技術、回應市場需求的解決方案，幫助各產業的中小型商家在變化快速的市場中站穩腳步，截自2023年底，Visa全球已宣布幫助近6700 萬家中小型企業實現了數位化，遠遠超過了在2020 年設定的到2023 年實現幫助5000 萬家中小型企業的目標，未來將持續透過擁抱數位掌握新時代商機，建構更美好的未來。