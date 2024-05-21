「OKWORK‧畢業季」50+企業北車設攤　月薪平均3萬8起跳

臺北市政府日前於臺北車站1樓中庭舉辦「OKWORK‧畢業季」就業博覽會，提供近三千個職缺、月薪制平均薪資3萬8以上，4成以上職缺無經驗可，吸引不少社會新鮮人積極參與。 （圖／記者沈昱嘉 攝影）

畢業季將至，臺北市政府日前於臺北車站1樓中庭舉辦「OKWORK‧畢業季」就業博覽會，提供近三千個職缺、月薪制平均薪資3萬8以上，4成以上職缺無經驗可，吸引不少社會新鮮人積極參與，勞動局更提供1200元的交通補助費協助青年就職圓夢。臺北市勞動局長高寶華表示，實體就博會較網路投遞更為迅速直接，與企業人資直接面談，更能嶄露無法透過履歷觀察的個人特質優勢為求職加分，讓企業與求職人才展開良性互動。

透過一對一與企業人資直接面談，企業更能觀察的求職者的個人特質優勢為求職加分，求職者也更能了解企業的需求。 （圖／記者沈昱嘉 攝影）

此次博覽會最特別的是，引入一系列的互動講座環節，讓求職者能夠更深入地了解求職期間各項技術層面的問題。由AAMA x Yourator帶來「實習生論壇講座」，安排來自Kdan Mobile及PicCollage拼貼趣的實習生及夥伴親臨現場，分享求職經歷、如何準備面試、職場經驗談，同時也會分享他們的工作內容、公司文化與福利待遇。

本次博覽會共計有56家企業廠商，提供將近三千多個職缺，平均月薪來到3萬8以上，就業對象不限於初入職場的畢業生，更歡迎中高齡、二度就業婦女前往參與面試。 （圖／記者沈昱嘉 攝影）

此外，本場就博會也特別邀請Yourator曹凱閔現場引導，運用「職游牌卡」玩一場桌遊，將舞台座位區改造成小組桌，引導青年運用牌卡拆解當前職務所需技能，幫助參與者在職涯探索的人生階段找到個人最在意的工作動機及價值，來剖析自身興趣、能力及價值觀。

高寶華指出，在勞動局把關及就服處積極邀約優質廠商努力下，本場次有56家企業廠商，職缺數以「批發及零售業」，「住宿餐飲業」及「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」為前三大產業，並提供將近三千多個職缺，平均月薪來到3萬8以上，不管是傳統產業或者服務業、旅遊業都在發展，職缺眾多可以找到自己的興趣和專業，就業博覽會不僅限於初入職場的畢業生來找工作，中高齡、二度就業婦女也都歡迎。此外，15到29歲的年輕人，無論就學中或待業中，北市提供每人1200元的交通補助，協助社會新鮮人一圓就業夢。

北市就服處6月29日於北市府中庭舉辦「百工百業，飛黃騰龘」就業博覽會，最新活動資訊請上台北就業大補帖網站查詢。凡設籍在臺北市未在學且未就業之15至29歲青年，只要參加臺北青年職涯發展中心（TYS）提供的職涯諮詢或職涯課程等服務，還送您1,200元以上交通補助，歡迎青年隨時上網搜尋「臺北青年職涯發展中心」，亦可電洽(02)2395-8567(臺北市境內直撥1999轉58567)向專人諮詢。