臺大2024首辦多元研習課程 引領職場與心靈雙重進化

在全球知識經濟的浪潮中，掌握前沿技術與提升綜合素養已成為個人及職場制勝的關鍵。國立臺灣大學進修推廣學院作為終身教育領域的領航者，憑藉完善的教育資源與學術底蘊，於2024年開辦多門全新研習課程，包括「臺灣餐飲業新東進全攻略」、「金融資產評價與投資策略」、「人工智慧與資料科學實務」、「中醫花漾食療：香草食療篇」及「佛法與心理─唯識篇」等。這些課程無論是在專業技能的深化還是心靈素質的提升方面，都將為學員提供全方位的教學，助力學員在激烈的市場競爭中脫穎而出，成就非凡未來。

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

● 中醫花漾食療：香草食療篇：2024年6月20日開課。

臺大進修推廣學院今年度中醫養生保健平日班開設全新主題「中醫花漾食療」系列課程，帶領學員認識各種體質、食物及中藥材的特性，並運用天然食材調養自身、養生防病，將這些來自大自然的餽贈融入中醫養生保健療法之中，學員不僅能於課堂中收穫保健知識、活力飽滿，更能親手製作香草藥膏，將香草植物帶來的滿庭芬芳融於日常生活的舉手投足之中。

● 人工智慧與資料科學實務：2024年6月21日開課。

自ChatGPT問世以來，人工智慧(Artificial Intelligence, AI)與資料科學逐漸成爲時下的熱門話題，二者之間的關係相輔相成、密不可分。本課程特邀臺大資訊管理學系暨研究所－李家岩教授親授，利用紮實的12小時，帶領學員深入瞭解人工智慧和資料科學的知識和應用。

● 臺灣餐飲業新東進全攻略：2024年7月26日開課。

餐飲業熬過了疫情陰霾，終於能大展身手，積極擴張海外事業版圖。近年來，臺灣企業紛紛進軍美國，加大對美投資力道。除了科技大廠外，臺灣餐飲服務業更是不遑多讓，東進美國成了新趨勢。本課程由臺大國際企業學系暨研究所－林修葳教授作課程引言，特邀美國內華達州州立大學拉斯維加斯分校餐飲企業學－李志傑教授主講，逐一解析餐飲連鎖經營、科技、選址、投資等議題，協助臺灣企業成功赴美拓點。

● 佛法與心理─唯識篇：2024年8月15日開課。

「唯識」是大乘佛教主要思想之一，源自佛陀對於「緣起」的教說，為讓更多人能深入了解佛法的真實意義，本課程將精要介紹唯識思想的內容，引導學員運用佛法於生活之中，從而增加心靈引導諮商的深度，希冀提升生命的品質。

●金融資產評價與投資策略：2024年8月29日開課。

在這個充滿變數的金融世界中，我們需學習洞察投資人的心理與情緒。本課程將培養學員正確評價金融資產、正確解讀金融市場現象、理解投資人心理、思考與辯證金融議題的能力，幫助學員面對複雜的金融環境時，以冷靜與理智應對金融市場的波動，進而制定具體合適的投資策略，取得長期穩健的投資績效。

臺大進修推廣學院表示：「我們希望通過這些多元化的課程，能夠滿足社會各界人士的學習需求，不論是希望提升專業技能的在職人士，還是尋求心靈平衡與成長的個人，都能在這裡找到適合自己的課程。」未來，臺大進修推廣學院將持續關注市場需求，不斷推出更多符合時代趨勢的優質課程，為學員提供更多學習與成長的機會。

上述班程提早報名可享早鳥優惠，更多課程介紹與招生資訊請上網捜尋【臺大推廣教育網】或來電洽詢(02) 2362-0502。

臺大進修推廣學院招生中班程： https://ppt.cc/fy4hBx