蕭美琴服裝 台設計師打造

第十六任正副總統賴清德、蕭美琴昨宣誓就職，蕭美琴昨透過臉書透露，五二○是重要的日子，這前後三天，特別商請台灣資深設計師潘怡良及新銳設計師簡君嫄，分別幫她規畫服裝。這幾套服裝不但典雅且耐穿，以後其他重要外交活動，仍會重複看到她穿出來，呈現在國際友人面前。

蕭美琴表示，她於昨天上午的就職典禮，穿上潘怡良設計的服裝。這一套精選本土企業生產的布料，強調材料的永續性和功能性，具有透氣性，確保穿著舒適；設計上採用簡約而優雅的風格，融合現代感和實用性，旨在展現出一種簡潔的美學理念。

蕭美琴提到，白色上衣搭配黑色褲子的設計，是以簡潔的線條和剪裁凸顯時尚感，生產過程同時也充分考慮到對環境的影響，減少資源浪費。這種設計理念不僅體現對環境的尊重，也呼應當代消費者對於永續時尚的態度。

蕭美琴今天將接待世界各國的外賓，她表示將穿上簡君嫄設計的西裝，結合NASA衛星照而重新設計台灣地圖所製成的絲巾，圖騰除展現台灣的現代風貌與地理位置，也希望彰顯台灣在國際舞台上的地位與責任。