台南首辦總統就職國宴 菜色融合

賴清德總統的就職國宴，昨晚首度在台南市舉辦，除國內外賓客，藍綠白多名縣市首長及立委與會，桌數從原本的七十桌增到一百桌。賴總統致詞說，選台南舉辦國宴，展現未來於台灣建設上，達到「均衡台灣」目標。

昨晚六點廿分，賴總統牽著夫人吳玫如，抵達福爾摩沙遊艇酒店國宴會場，她的外套從就職典禮穿著的粉色，換成橘紅色；副總統蕭美琴則穿著淡粉色洋裝，相當亮眼。賴總統步入會場露齒微笑，並不斷往左右點頭致意，心情相當好。

昨天約五百多人參加就職典禮，賴清德於致詞感謝各友邦元首及貴賓、各國使節代表，及來自海外的貴賓，「大家捎來的不僅僅是祝福，更是帶給台灣人民堅定的友誼、帶給台灣社會的力量」。

本次總統就職國宴，並非首次在台北市以外縣市舉行，前總統馬英九二○○八年當選時，就曾辦在高雄；此次則是首度辦在台南。賴總統解釋，選擇台南舉辦台灣的國宴，要展現政府未來於台灣建設上，能達到均衡台灣的目標，讓處處都能安居、人人都能樂業；尤其菜色食材來自台灣廿二個城市，每道菜都兼顧台灣每個族群。

昨晚國宴菜色延續前總統陳水扁、馬英九、蔡英文融入台灣時令食材與在地特色，強調閩南、客家、外省、原住民、新住民族群融合，有「南國醬滷」結合潮州滷水和台灣滷味、「老菜彌新」春梅排骨、「百年飄香」蝦仁飯等八道佳餚，飲品則是台南手搖飲料品牌「茶之魔手」珍珠奶茶。賴清德於宴會進行一個多小時後，再到三樓會場祝酒，最後在貴賓夾道下離去。

此外，國宴會場外則有幾場陳抗。台南市議會國民黨團抗議「非核家園、毀我家園」，籲請賴總統立刻停止燃煤發電，另有北區北華街三名住戶因建商蓋大樓掏空地基造成房屋傾斜，與建商糾紛未解決，也到現場陳情。