正副總統就職造型 時尚媒體人讚支持本土產業

中央社／ 台北20日電

總統賴清德、副總統蕭美琴今天正式上任，2人分別選擇接受台灣服裝設計師周裕穎、潘怡良協助，並操刀整體造型。資深時尚媒體人盧淑芬指出，政治人物的選擇皆表達其支持產業的心態。

賴總統今天穿著湛藍色西裝搭配其招牌紫色領帶，紫色領帶靈感取自台灣原生種紫斑蝶，外套上的胸針則以台灣常見油菜花為造型；蕭副總統則以米白色短外套搭配黑色寬褲、白色鞋款，並同樣搭配胸針造型。

盧淑芬接受中央社訪問時表示，周裕穎向來擅長使用圖案運用，在此次設計領帶上可見其發揮，早期如他與國立歷史博物館合作常玉系列服裝便可窺知一二。

盧淑芬提到，在男士正式服裝中，領帶是最能發揮細節的配件，而紫色在色彩語言學上也有「無畏挑戰」的意涵，搭配為賴總統訂做的湛藍色西裝，顏色、造型非常和諧。

至於享有「針織女王」美譽的潘怡良，盧淑芬表示，過往在時裝週現場看見的都是潘怡良較為華麗的作品，蕭副總統今日穿著顯然完全是潘怡良配合其穿衣習慣與喜好的發揮，觀察蕭副總統過往穿著多以灰、黑色系居多，今天選擇米白色，格外新鮮且充滿朝氣，與蕭副總統自傲的白髮相互襯映。

盧淑芬補充，一般來說正式服裝常見傳統西裝領，但潘怡良選擇V形小立領，更顯俐落，上衣下擺斜切也蘊含設計感。正副總統深色、淺色服裝搭配下，便是沉穩及活力的組合。此次正副總統就職特別著用台灣服裝設計師作品，也與國際接軌。

盧淑芬舉例，如英國皇室人物就以著用英國設計師品牌聞名，美國昔日曾有歐巴馬夫人蜜雪兒（Michelle Obama），會刻意選擇在美國發展品牌的年輕設計師作品，展現對服裝領域的支持。

盧淑芬提到，賴總統過去擔任台南市長期間也曾推動服裝競賽，自己當時還前去擔任評審，令她印象深刻，因而在邀請台灣服裝設計師操刀就職造型前，其實更早就能看見他對本土服裝產業的支持。

服裝 西裝 設計師

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