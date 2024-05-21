新「園區一哥」出線！南科產值稱霸全台，台北大直豪宅地王千坪造城系列

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叫我第一名！台南科學園區近年憑藉3奈米製程快速崛起，2023年產值衝上1.58兆元，一舉超越竹科、中科，成為台灣科技園區新龍頭。強勁的營業額帶動薪資成長，根據人力銀行調查，2023年台南地區平均薪資突破4萬元，南北薪資差距縮小，吸引更多科技菁英湧入台南，以及北漂青年返鄉，享受更高CP值的生活。

龐大就業人口湧入，促使南科周邊房市持續升溫，尤其善化因位於南科第一圈，火車站加持，生活機能成熟，還有多所優質學校和雙語幼兒園，成為家庭族群首選的熱門移居區域，根據內政部實價登錄顯示，善化的預售屋房價已站上4字頭，引發社群網友熱烈討論。

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有已購客推測，「依照竹科經驗，想當年竹科周邊預售房價也是2字頭起跳，不到10年就來到7字頭，千萬別小看科技新貴的鈔能力！」也有資深房東勸敗：「原物料都在漲，房價應該回不去了，若有需求可考慮趕快下手，自住收租都好，10年後你會感謝自己。」還有置產老司機點出關鍵：「南科房子越蓋越多，一堆建案打著南科、台積電的旗號，要多看多比較，地段、品牌才是保值關鍵。」

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近期善化最具話題的指標建案，就是由良茂建設推出的千坪造城系列—「良茂合心城」，良茂建設四十有誠•以客為尊，代表作大直「良茂京都」曾創下房子還沒蓋好、就被建設公司鐵粉秒殺完銷的佳話；士林「良茂詠悅」、竹北「良茂New Park」、「良茂Life Park」、青埔「良茂詠恆」等，40多年來始終保持住宅個案百分之百完銷的紀錄！不只如此，良茂的事業版圖橫跨五星級「台北美福大飯店」、「帝寶管家」良福保全綜管事業，整合營造、空調水電、建材提供全方位一條龍服務，是國內首屈一指的「建築模範生」。此次選在台南善化推出26-36坪輕豪宅，讓南科新貴可以用高CP值的價格，享受頂規名宅級的居住品質。

「良茂合心城」距南科車程約5分鐘，善化國小、善化商圈、溪美公園皆在5分鐘生活圈內，開車上國道一號或是到善化火車站搭乘大眾運輸也很方便，可滿足一家大小通勤、上學、採買、休閒等需求，絕佳地段加上良茂品牌力，立刻成為區域焦點，磁吸舉家搬遷至台南的新移民，以及在地首購、換屋族。

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