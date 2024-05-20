520就職服裝 賴清德蕭美琴由台灣設計師操刀

中央社／ 台北20日電
總統賴清德（圖）今天出席就職典禮，身著湛藍色為主色調的西裝，搭配「幸運紫」領帶以及油菜花外型的春仔花工藝胸針，這是設計師周裕穎操刀。聯合報系記者林伯東／攝影
總統賴清德（圖）今天出席就職典禮，身著湛藍色為主色調的西裝，搭配「幸運紫」領帶以及油菜花外型的春仔花工藝胸針，這是設計師周裕穎操刀。聯合報系記者林伯東／攝影

總統賴清德今天出席就職典禮，身著湛藍色為主色調的西裝，搭配「幸運紫」領帶以及油菜花外型的春仔花工藝胸針，這是設計師周裕穎操刀。總統夫人吳玫如的服裝是自己搭配；副總統蕭美琴的服裝則是請設計師潘怡良量身訂製。

賴總統今天身著湛藍色為主色調的西裝，搭配「幸運紫」領帶，以及油菜花外型的春仔花工藝胸針，這是由台灣知名設計師周裕穎設計。

西裝的腰線提升，背部下擺採用雙岔設計，設計師並以台灣原生種紫斑蝶，為賴總統打造全新的幸運紫色領帶。

至於油菜花外型的春仔花工藝胸針，設計師認為，油菜花在台灣遍地可見，擁有「前進夢想、無所畏懼」花語以及預示著新的開始與希望。賴清德的襯衫是採用台灣機能性永續環保布料製作。

第一夫人吳玫如穿著黑色洋裝搭配粉色小外套；府方表示，吳玫如的服裝，皆是她自己搭配，展現自信、堅毅的特質。

蕭副總統今天身著米白色短外套搭配細腰帶，下半身則是一件黑色寬款褲，由台灣設計師潘怡良設計造型，蕭美琴也沒有刻意染髮，以最純粹自然的模樣面對台灣民眾。

菜花 設計師

延伸閱讀

陸外交部回應賴清德就職演說：台獨死路一條

張亞中：賴清德就職演說未釋善意 反更強硬向北京發聲

影／回應賴清德總統就職演說 朱立倫：非常「賴清德」

520就職扭起來！賴清德、蕭美琴嗨唱2熱門金曲 活潑尬舞比愛心

相關新聞

賴總統兒子 昨天低調出席觀禮

賴清德總統正式就任中華民國總統，「第一家庭」成員也終於曝光，最令人注目的莫過於賴總統的賢內助吳玫如。她昨身著黑色洋裝，外...

台南首辦總統就職國宴 菜色融合

賴清德總統的就職國宴，昨晚首度在台南市舉辦，除國內外賓客，藍綠白多名縣市首長及立委與會，桌數從原本的七十桌增到一百桌。賴...

蕭美琴服裝 台設計師打造

第十六任正副總統賴清德、蕭美琴昨宣誓就職，蕭美琴昨透過臉書透露，五二○是重要的日子，這前後三天，特別商請台灣資深設計師潘...

上任首日面對藥品吃緊 林靜儀：食藥署進駐藥廠盯出貨

生產生理食鹽水、葡萄糖注射液等藥品的永豐化學公司，因違反「藥事法」PIC/S GMP規定，遭衛福部勒令關廠而傳出缺藥問題...

國宴布置搶先看 絕美台南蘭花「豐饒福爾摩沙」

今年國宴花卉布置主題「豐饒福爾摩沙」，3個宴會廳桌花分別以代表國家慶典的「台灣紅」呈現普天同樂熱鬧喜慶的氛圍；代表台南圓...

國宴PK／馬英九國宴曾移師高雄 搭3種交通工具、動員5千警力

賴清德總統今晚在台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦520就職國宴，8道菜色充滿在地特色。從前總統陳水扁開始，國宴不再重視名貴大菜，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。