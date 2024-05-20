全台醫院缺輸液？ 林靜儀：有心人不要再操作恐懼

生產生理食鹽水、葡萄糖注射液等藥品的永豐化學公司，因違反「藥事法」PIC／S GMP相關規定，遭勒令關廠，造成藥品傳出缺藥情形，恐影響民眾手術、洗腎。今天第一天上任的衛福部次長林靜儀表示，目前已緊急協調生產同樣規格的藥廠，緊急安排生產，且永豐還有一批庫存，將調查是否可以使用，若仍可使用，將進行協調。

衛福部健保署、食藥署今與相關藥廠舉行會議，以協調藥廠持續生產，關於擴大產能、價格等開會研議。食藥署指出，目前共有南光、信東、台灣大塚、台裕、濟生等五家國內業者提供替代藥品。

林靜儀說，評估醫療院所短缺生理食鹽水等輸液最吃緊的時間，大約是5、6月， 目前預計請其他廠商增加產量，食藥署、醫事司也會盤點醫院所需用量，以專案方式提供協助。

「請有心人不要再操作恐懼。」林靜儀說，目前就是均勻出貨，造成醫療院所囤貨，同樣身為醫療人員，醫師就是把該做的處置做好，把病人醫好，讓病人安心，而不是拿一部份的數字出來，讓大家更緊張，讓事情變得更混亂。

林靜儀表示，食藥署上周盤點國內生產輸液廠商，協調增加產能，並規畫專案進口補足用量，希望醫療院所不要囤貨，如此也能減少專案進口數量，為國家省錢。

外界認為，這次缺藥與健保砍藥價有關，林靜儀說，今年葡萄糖注射液價格已有調漲，生理食鹽水價格今年未調整，也未接獲廠商提出調漲價格的申覆，如果說因此造成廠商無法生存，這就「太過分了」。

林靜儀說，這次生理食鹽水缺貨，主要是永豐擁有7成市占率，一旦缺貨，其他業者一時無法補上。往後會針對不能缺少的藥品，協調各業者有均衡產量，避免一家斷貨，其他業者又趕不上來。

林靜儀指出，過去若GMP原料出問題，廠商可能一時斷貨，隨後有原料時又緊急生產，但被購買的價格無法被保障，衛福部會協調相關機制讓供貨平穩，且有備援系統，降低醫療院所壓力及焦慮，目前將盤點醫療院所未來兩個月、半年用量，協同廠商生產數量。