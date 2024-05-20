清華大學 鍾肇政百歲冥誕紀念展

鍾肇政（1925-2020）被譽為台灣文學之母，除了文學方面的成就之外，也是少數以書法見長的作家，台灣很多文學館舍銜牌都自他手，清大台文所所辦銜牌便是他的墨寶，也因此他和清大有了連結。

適逢他的百歲冥誕，本次展覽由台灣鍾肇政文學推廣協會、清大台文所以及圖書館人社分館合作，將鍾肇政的閱讀經驗和個人生命連結，並由參觀者以闖關的形式在圖書館人社分館中探索，完成鍾肇政的生平故事，並體驗徜徉在書堆，彷如書蟲嗜書的感受。

除此之外，本次展出還有播放轉譯他一生經歷，由龍潭愛樂管弦樂團演奏之交響樂《攀一座山》，以及影片《觀‧想鍾肇政》，希望透過不同的媒介、不同的形式、不同的面向，來看這位文豪的一生。