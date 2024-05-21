商辦熱！整棟打包成趨勢 「Sunland Mark」稀有釋出

營建股近期上演股價大飆漲，股價漲，房市表現也跟著亮眼。建商、法人積極佈局土地、商辦市場，據信義全球資產公司統計，2024年第一季上市櫃法人共投資商用不動產交易量達421億元、較去年同期大增151%。總計上市櫃法人在第一季砸下262億元購置辦公室產品，佔季交易超過一半。

從2019年「境外資金匯回專法」後，不少台商回流，商辦、廠辦市場炙手可熱。 圖／SunlandMark 提供

市場分析，商用不動產是近幾年一直是火熱標的，從2019年「境外資金匯回專法」提供租稅優惠，政府引導台商回流設廠、購置辦公室，共引導3,351億元回台，促進台商實質投資廠房、設備逾1700億，需求與供給面均上升。「而當年透過專法匯回資金，限定七成用於實質投資，其餘資金五年內不得投入不動產，隨著今年7月時間解禁，預料解禁後，台商依然會將金額投入房市、商辦、廠辦依然是這一波資金觀察重點。」

分析這幾年商辦、廠辦交易，可以發現上市櫃公司依然鍾情北市，根據信義全球資產公司統計，北市廠辦近3年累計成交金額達到近800億元，其中內科園學區坐穩龍頭，占了67%，高達532億元，而內湖在第一季成交金額就達61億元，占全北市的73％之多，顯示內湖市場供不應求，甚至傾向整棟打包買的趨勢。

商辦、廠辦交易熱，商用不動產市場今年首季交易開紅盤，單季成交額突破 400 億元大關(資料來源：公開資訊觀測站 2018-2024 Q1，信義全球資產公司統計)。 圖／SunlandMark 提供

近幾年包含領航家以30.7億元購買長虹豐匯科技大樓並更名為「領航國際廣場」，委由高力國際代理招商租賃；去年崇越科技以53.5億入駐中國開發西湖段廠辦、中壽以83.5億元標得精英電腦大樓，今年１月，台達電就斥資47.89億元買下內湖利豐大樓、瑞光大樓，賣方為南山人壽。

專家表示：內科商辦市場主要是產業磁吸效應，原本在內科進駐的廠商，若有擴廠需求，同樣會選擇鄰近的辦公室或廠區，若是有預計進軍內湖的新公司，也由於內湖產業上下游集中，而進駐此區。另外若是有上市櫃公司想斜槓轉為「商辦包租公」也同樣是鎖定該區，需求量高、好出租、租金行情好，都是內湖不敗的關鍵。

內湖科學園區西湖段、文德段商辦逐漸飽和，企業逐漸往舊宗段發展。 圖／SunlandMark 提供

而由於內湖商辦也逐漸飽和，從過去最熱門的西湖段、文德段，已經逐漸延伸到舊宗段、潭美段等，整體商辦產業鍊更佳完整，而建商也看準內湖商辦市場的穩定性搶先卡位，近期森聯建設機構及在舊宗段的新湖一路 行愛路口推出全新獨棟廠辦大案「Sunland Mark」，該案基地621坪，樓高8樓、地下4樓，全棟約3千坪。

「Sunland Mark」更掌握交通優勢，同樣位於內湖科技園區，但舊宗段可以輕鬆接軌國道一號、國道三號、環東大道，方便抵達信義計畫區、南港、松山車站等區域，未來更有「環狀線東環段」銜接，該區站點為Y35預定站，從「Sunland Mark」出發步行約300公尺即可到站。

森聯機構旗下廠辦「Sunland Mark」即將完工，訴求交通位置與全新旗艦商辦，企業主可以直接打包整棟帶走。 圖／SunlandMark 提供

細部規劃上，「Sunland Mark」宜廠宜辦，旗艦A辦華麗之姿稱霸此區，最誘人企業主可以整棟打包，全棟已經接近完工，對於有需求的企業而言，無需等待期就可以進駐，是機構法人或企業置產、投資需求首選。

SunlandMark 禮賓專線：02-2790-3131