時尚設計X環保永續！「永續時尚秀」府中廣場登場 侯市長舊褲改造西裝背心出席

「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」永續時尚秀在新北板橋府中廣場展現永續與時尚的可能性。 圖／新北市政府文化局 提供

「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」永續時尚秀週六(18日)在新北板橋府中廣場登場，由伊林模特兒走秀展示DEPLOY、INF、oqLiq、Story Wear、YENLINE五位設計師品牌，共40套以「永續時尚」為主題的時裝。新北市長侯友宜出席活動，穿上舊牛仔褲再製成的西裝背心，表示落實永續時尚的源頭，是對服飾的珍惜，期盼藉由系列活動帶領民眾從不同角度，看到永續與時尚的可能性。

五位知名設計師與伊林名模，在府中廣場展開一場永續時尚藝術饗宴。 圖／新北市政府文化局 提供

環保永續是近年各界重視的議題，響應時尚產業致力環境永續發展新趨勢，新北市政府展開為期一個多月的「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」系列活動，從四月的新北閱讀節出發，再到府中廣場舉辦連續四個週末的精彩活動。週六(18日)永續時尚秀上，新北市長侯友宜穿上的西裝背心，是先前在閱讀節記者會上帶來的舊牛仔褲，陪伴他走遍全市大街小巷，經由「Story Wear」設計師陳冠百，將丹寧拆解和廢棄布料加以拼接再製，把「有故事」的衣物做成了一件全新的西裝背心。侯市長表示，透過設計的方式，將自己穿不到、捨不得丟的衣服，重新再製成可穿的新衣，減少了丟棄、抓住了回憶，讓衣物更有生命力與價值，在永續的理念下，時尚也能兼顧環保。

新北市長侯友宜穿上舊牛仔褲再製成的西裝背心，表示落實永續時尚的源頭，是對服飾的珍惜。 圖／新北市政府文化局 提供

永續時尚秀透過五位知名設計師，巧手演繹40套「永續時尚」服飾，從原料、設計，注入循環概念的時裝演出，由伊林模特兒展演走秀，國際超模林嘉綺擔任壓軸，共同演繹永續時尚。旅英設計師潘貝寧創立的品牌「DEPLOY」，以「征途」為主題，一針一線紉縫入對人與環境的關懷，呈現一衣多穿的創新模組式設計；臺灣時裝品牌「INF」，設計師郭瑋利用海洋特色發想，布料上特別選用回收寶特瓶做成的紗線，象徵與海洋永續共存的理念；設計師林家豪與洪琪創立的臺灣時裝品牌「oqLiq」，發表靈感來源為「漫畫」，將漫畫的層次與經典元素創作為有趣的街頭風格，重新定義服裝的樣貌；「Story Wear」設計師陳冠百，以回收牛仔褲為核心，從設計與原料著手，跳脫傳統時裝框架；設計師許艷玲同名品牌「YENLINE」，以四季為主題，大量選用工藝大師陳景林的植物染布料，投入綠色時尚之列。

永續時尚秀透過五位知名設計師，巧手演繹40套「永續時尚」服飾，從原料、設計，注入循環概念的時裝演出。 圖／新北市政府文化局 提供

「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」連續四週舉辦不同主題的時尚活動，接下來還有5/25-5/26「永續實驗室」以及6/1-6/2「永續設計師」，歡迎民眾踴躍前往參加。 圖／新北市政府文化局 提供

侯友宜市長表示，隨著環保意識抬頭，從供應鏈到品牌都加速朝永續前進，板橋過去是新北市的紡織業中心，此次特別在府中古城區響應時尚新趨勢，「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」連續四週舉辦不同主題的時尚活動，接下來還有5/25-5/26「永續實驗室」以及6/1-6/2「永續設計師」，透過產學合作時尚體驗、工作坊、市集以及音樂舞台，歡迎民眾前來，在日常生活中探索永續與時尚的結合。(新北市政府文化局廣告)

★詳細活動資訊可至下列網站查詢：

府中雙城網站：https://fuzhong-life.com.tw/

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