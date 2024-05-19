原民會推登記傳統名便民計畫 盼形塑友善環境
原住民族委員會今天發布新聞稿表示，日前已核定「推動原住民族登記傳統名字便民措施3年計畫」，包含整合跨機關規費及登記服務等5大措施，盼形塑友善原住民族傳統命名環境。
立法院會14日三讀修正通過姓名條例部分條文，增訂台灣原住民族辦理戶籍登記、申請護照時，姓名可單列原住民族文字。原民會指出，目前登記傳統名字的族人不到4萬人，僅占全體族人的6%。
原民會解譯，族人登記意願不高的原因，包含外界對於原住民族傳統名字仍投以異樣看法；族人申辦登記傳統名字，其他證件或證書須換發，以致於申辦過程耗時耗力；最後，多數族人已習慣使用漢名，也擔心因名字變動對於目前生活或工作上造成影響。
原民會表示，「推動原住民族登記傳統名字便民措施3年計畫」藉由推動「跨機關整合性服務」、「一站式服務」、「登記優惠措施」、「運用多元管道行銷宣傳」及「人力培訓與行政激勵」等5大執行策略，強化外界及機關組織成員對於原住民族命名文化的知識，形塑友善原住民族傳統命名環境。
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