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藥師公會全聯會揭缺藥提早來 健保署：6月修調藥價機制

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
藥師公會理事長黃金舜說，這次缺藥危機，與衛福部健保署年年砍藥價有關，原本預估4月1日調整藥價後，半年會出現缺藥潮，但如今一個多月，只因為一家藥廠無法生產藥品，就出現缺藥情形。本報資料照片
藥師公會理事長黃金舜說，這次缺藥危機，與衛福部健保署年年砍藥價有關，原本預估4月1日調整藥價後，半年會出現缺藥潮，但如今一個多月，只因為一家藥廠無法生產藥品，就出現缺藥情形。本報資料照片

生產生理食鹽水、葡萄糖注射液等藥品的永豐化學公司，因違反「藥事法」PIC／S GMP相關規定，遭勒令關廠，造成藥品傳出缺藥情形，恐影響民眾手術、洗腎。藥師公會理事長黃金舜說，這次缺藥危機，與衛福部健保署年年砍藥價有關，原本預估4月1日調整藥價後，半年會出現缺藥潮，但如今一個多月，就因為一家藥廠無法生產藥品，就出現缺藥情形。

黃金舜說，藥師公會全聯會長年要求，健保砍藥價時，新藥與舊藥應要分開，因新藥利潤高、舊藥利潤低，如果舊藥砍價幅度高，將沒有藥廠願意生產；新冠疫情期間，雖然暫停砍藥價，但今年恢復後，其中高達93%都是慢性病用藥，雖然健保署設有藥品價格的地板價，並請藥廠或藥品代理商可以進行申覆，但如今有多少業者提出申覆。

黃金舜說，國內領有生產生理食鹽水藥證的藥廠有5、6家，但健保核價過低，部分業者採少量、零星生產，或因沒有利潤而退出生產，如今永豐化學公司甚至傳出偷工減料的情形，而被食藥署勒令停工。

黃金舜說，以永豐生理食鹽水售價，500cc一袋為25元、1000cc一袋35元、2000cc一袋為55元、3000cc一袋68元，有些產品甚至比礦泉水還便宜，可見健保核價確實出現問題。

對於藥師公會全聯會指出，藥品缺藥與砍藥價有關。衛福部長薛瑞元說，關於修訂藥品支出目標制（DET）正在與各界一起討論，並研議相關方案。健保署副署長龐一鳴說，關於DET制度，上周已與藥師公會進行討論，因藥價調整程序複雜，預計今年6月底預告制定支付標準辦法及調整支付標準辦法等辦法草案，為明年調整藥價預作準備，「如果不解決，就會一直惡性循環」。

健保署 永豐 黃金

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