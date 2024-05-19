生理食鹽水等藥品短缺 衛福部明邀集多家藥廠協調這事

生產生理食鹽水、葡萄糖注射液等藥品的永豐化學公司，因違反「藥事法」PIC／S GMP相關規定，遭勒令關廠，造成藥品傳出缺藥情形，恐影響民眾手術、洗腎。衛福部長薛瑞元表示，健保署、食藥署明將與藥廠舉行會議，主要是藥廠生產相關藥品的藥證都在，為協調藥廠持續生產，但這會牽涉到價格，因而需開會研議。

食藥署昨指出，共有南光、東生、台灣大塚、台裕、濟生等五家國內業者提供替代藥品。副署長王德原說，將呼籲藥廠擴產或調動產線持續幫忙，以提供更多產能會朝這方向來努力。王德原說，永豐生產生理食鹽水庫存目前可提供至6月底，葡萄糖注射液則還有3至6個月庫存，目前還在協調各藥廠參與明天會議。至於，健保署也會另與藥廠舉行會議。

健保署副署長龐一鳴說，明與國內製造生理食鹽水等藥品藥廠舉行會議，將會一家、一家的談，主要是討論生產價格、產能等細節，目前醫院、永豐及其他廠商都仍有庫存，尚未出現斷貨，不至於影響治療情形，民眾不須恐慌，並會確保藥品供應無虞。

藥師公會理事長黃金舜說，對於食藥署的邏輯「難以認同」，要求藥廠的生產線重新建立、投入生產，但政府應保證利潤、數量，如今詢問食藥署關於永豐化學公司何時可重新生產，也是一問三不知，如果永豐恢復生產後，是否影響其他藥廠恢復生產的權益，均應先通盤研議及檢討，不是「只出一張嘴」。

衛福部準次長林靜儀則於臉書表示，醫院點滴輸液因藥廠不符GMP標準，食藥署予以封廠，致短期供貨吃緊，目前確保臨床輸液供貨業務進行中，食藥署已進行控貨，避免囤量行為影響供應；除請其他合格廠商增加產能外，同時已啟動專案由其他藥廠供貨。至於輸液價格部分，葡萄糖注射液今年4月已調高藥價，是否未來藥價調整，會另案討論。

林靜儀說，此次為藥廠違反「藥事法」57條GMP製程問題短期供貨短缺，會先行處理緊急增加製成及專案進口。相關會議已排定明日召開。