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聯合報一周大事 5/12~5/18
國內
13日：國家衛生研究院公布一項長達十年的追蹤研究報告，結果顯示，細懸浮微粒（ＰＭ二點五）與肺癌、肺阻塞、中風、慢性心臟疾病等息息相關。
14日：立法院會三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，限縮民眾檢舉交通違規的項目，但保留騎在人行道與行人穿越道違規臨停等五項違規檢舉。
17日：新國會為了國會五法改革案上演全武行，朝野激烈攻防，爆發數波肢體衝突、肉搏戰，多名立委掛彩受傷
國外
14日：美國總統拜登政府宣布，將對價值一八○億美元（約新台幣五八二五億元）中國大陸進口產品加徵關稅，涵蓋電動車、先進電池、太陽能電池、鋼鐵及鋁、醫療用品等。
15日：新加坡新任總理黃循財宣誓就職，成為星國獨立後第四任總理。
15日：斯洛伐克總理費科遇刺身中多槍，一度傳出命危，歷經五小時手術，狀況已穩定但尚未脫離險境。
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