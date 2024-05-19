聯合報一周大事 5/12~5/18

台股17日迎來總統蔡英文執政的最後交易日，加權股價指數以21258點收盤，8年來指數漲點超過1萬3000點，上漲1.6倍。加權股價指數與上市公司市值漲幅居亞洲之冠，在全球主要市場中名列前茅。台積電股價在此期間同樣創歷史新高價，漲幅超過4倍，上漲686.5元，貢獻大盤點數超過5000點。

2024-05-18 05:50