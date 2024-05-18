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陳景聰百道工序製毛筆半世紀 憂傳承無人

中央社／ 台中18日電
台南囝仔陳景聰在16歲時入行，並被台中市政府登錄為「毛筆製作」保存技術及保存者，最大希望是找到年輕人傳承技藝。 中央社
台南囝仔陳景聰在16歲時入行，並被台中市政府登錄為「毛筆製作」保存技術及保存者，最大希望是找到年輕人傳承技藝。 中央社

製毛筆百道工序，65歲陳景聰信手拈來，但面對毛筆製造業日薄西山，16歲入行的陳景聰最擔心一身技藝失傳，進駐文化部文化資產園區1916工坊後，最大希望是找到年輕人傳承技藝。

帶著父母「送子千金，不如學藝一生」期許，陳景聰國民中學畢業後進毛筆工廠當學徒，一眨眼已在這行半世紀，製造好筆的百道複雜工序，陳景聰早已嫻熟於心。

陳景聰舉例，毛筆原材料「動物毛」外行人看不出門道，但在匠師眼中可藉毛料狀態判斷動物體質、健康程度與年齡等，而毛料取材須是沒剃剪過的新毛，才能留下最好效果。

根據國家文資網介紹，毛筆依筆毛來源常見區分為紫毫筆、羊毫筆和狼毫筆。紫毫筆是宣筆特色品種，主要原料是野兔身上紫毫；羊毫筆製作以山羊毛為主要原料；狼毫筆主要原料是黃鼠狼尾巴上的毛，適合書寫剛硬楷書字體。

陳景聰說，毛筆工藝技術變革很大，從最簡易工法歷經不同朝代更迭，台灣技藝早已遠勝中國、日本與韓國，但數位發展衝擊，毛筆產業衰落，市場銷路一路滑落，導致乏人製筆，師傅難覓，目前不到10人，可能5年後絕跡。

陳景聰表示，製筆過程不用機器、全靠手藝，過程雖繁瑣卻很安全，且技藝在身還可開工作室客製化毛筆，如專為素食族群製作的純素毛筆，不用動物毛，改以植物纖維製成。

為傳承製筆技藝，2020年被台中市政府文化局公告登錄「毛筆製作」保存技術及保存者的陳景聰進駐1916工坊，不時辦體驗課程，希望找到年輕人學習，也前往多所學校與學生互動，畢竟國中美術班書法及國畫課是一泉活水。

台中市文化資產處長李智富說，已協助陳景聰申請文化部文化資產局傳習課程，讓學員充分學習毛筆製作技術，傳承技藝。

台中市毛筆製造師傅陳景聰擁有一身製筆技藝，他說，要完成好毛筆須經百道工序，過程中只需使用小工具，不需用機器。 中央社
台中市毛筆製造師傅陳景聰擁有一身製筆技藝，他說，要完成好毛筆須經百道工序，過程中只需使用小工具，不需用機器。 中央社

台中市 文化資產 文化部

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