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陳景聰因緣際會踏入毛筆製造 浸淫50年成志業

中央社／ 台中18日電
在毛筆製造業已50年的陳景聰，國民中學畢業後進毛筆工廠當學徒，一眨眼已在這行半世紀，製造好筆的百道複雜工序，早已嫻熟於心。 中央社
在毛筆製造業已50年的陳景聰，國民中學畢業後進毛筆工廠當學徒，一眨眼已在這行半世紀，製造好筆的百道複雜工序，早已嫻熟於心。 中央社

台南囝仔陳景聰16歲時經表哥介紹，到毛筆製作工廠當學徒，從此在這行浸淫50年，即使毛筆製造業已不復過往榮景，但傳承技藝已成為一生志業。

多年來在國立台灣美術館周邊道路散步的台中市民，可能常會看到穿漢服、打赤腳踽踽獨行的陳景聰，形成特殊風景；陳景聰告訴中央社記者，他從29歲就習慣不穿鞋，除出席重大場合基於禮貌須穿鞋，平時都赤腳走遍天下。

陳景聰憶起入行過程表示，兒時家境不好，國民中學畢業後準備當學徒改善生計，跟別人借錢搭公車，與同學一起應徵修機車，卻沒錄取，只好回家，剛好遇到表哥，經表哥介紹到毛筆製造工廠當學徒。

當時每天工作至少12小時的陳景聰先做雜工，包括打掃環境、準備供餐與叫師傅起床等，老闆雖提供吃住，但沒薪水，就這樣學3年多才出師，終於領到每月新台幣1500元薪水；服兵役後再回工廠，薪水提高到3000元。

老闆工廠搬到台中後，陳景聰跟著落腳台中，直到老闆後來移居台北市，陳景聰就頂下只剩2個舊玻璃櫥窗的工廠，困頓中堅守半世紀，也讓他看著毛筆製造業從旭日東升到夕陽西下。

書法不再是國民小學必修課後，毛筆需求急轉直下，陳景聰表示，一半以上毛筆師傅轉行，筆墨紙硯等行業都受影響，之後又遇到中國毛筆大量進口，更衝擊台灣師傅生計，1980年代快速式微。

不過，即使產業環境江河日下，沒考慮改行的陳景聰表示，當時日本流行胎毛筆，他也推出胎毛筆商品，憑藉精湛技術與童叟無欺，接下不少訂單，讓他度過難關，餘生也將以傳承毛筆製造技術為志業。

除製筆，陳景聰在耳濡目染下也練就一手好書法。曾拿比掃把還粗的毛筆揮毫的陳景聰表示，要會書法才知毛筆做得好不好，他在筆莊開書法班，綜合很多書法教師技法，他在旁學習，久而久之也能精通，只要毛筆做出來，軟硬度都要經試筆了解。

書法

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