薛瑞元投書立陶宛媒體 籲WHO納台灣強化疫情監測

立陶宛大型新聞網Delfi近日刊登衛生福利部長薛瑞元的立陶宛文投書。薛瑞元呼籲世界衛生組織（WHO）將台灣納入修訂中的國際衛生條例簽署方，共同強化疫情監測通報機制。

第77屆世界衛生大會（WHA）5月27日至6月1日在日內瓦舉行，台灣未收到邀請函。薛瑞元呼籲WHO支持台灣以專業、務實、有貢獻的原則參與全球衛生安全和治理體系，共同建構更全面的全球衛生架構。

每年4月7日是WHO「世界衛生日」，今年主題是「我的健康，我的權利」。薛瑞元指出，台灣多年來透過政府或民間力量，與友台國家和國際組織協力，協助國際社會實現健康權，包括在羅馬尼亞協助建構烏克蘭難民及難民援助組織人員的心理支持能力。

然而，儘管台灣透過行動在國際間協助WHO落實「健康是人權」理念，台灣2300萬人的健康權益卻受政治因素影響而被忽視。薛瑞元呼籲WHO及相關各方正視台灣長期以來對全球衛生安全和健康人權的貢獻，WHO應秉持專業和包容，主動務實邀請台灣參加WHA，以及WHO主辦的會議、活動和機制。

薛瑞元指出，歷時3年的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情凸顯既有全球衛生治理架構無法有效因應衛生安全危機。疫情暴露現有國際衛生條例（IHR）的侷限性，新版IHR擬強化監測通報機制、提升應變量能、調整「國際關注的緊急公共衛生事件」（PHEIC）宣布門檻等。

另一方面，WHO內部正積極起草「大流行病協定」（Pandemic Agreement），擬納入問責機制、透明度、公平性，將是全球因應下一波大流行的規範依據，可望於今年的WHA通過。

薛瑞元表示，台灣熱切關注新版IHR及全新「大流行病協定」的研議進度，強力支持這兩項文件通過實施，呼籲WHO將台灣納入簽署方，以共同監測新興病毒株，分享病原體檢驗資料、疫苗或抗病毒藥物的研發和臨床試驗結果等，預先做好準備因應下一波大流行，共建具防疫韌性的國際社會。

薛瑞元指出，台灣是最早察覺疫情風險並快速應變的國家，且積極與國際夥伴分享資訊。台灣亟欲分享自身抗疫經驗，也期待與各國交流學習。