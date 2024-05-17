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出席僑生獎學金頒獎典禮 徐佳青：歡迎僑生留台發展

中央社／ 台北17日電

僑委會委員長徐佳青今天出席僑生獎助學金頒獎典禮，並表示台灣企業界認為僑生有競爭力，近年來越發喜愛聘用僑生，政府打造友善環境，希望讓僑生有充裕時間發展職涯規劃有信心留在台灣。

僑務委員會今天舉行傑出應屆畢業僑生委員長獎暨受理捐贈僑生獎助學金頒獎典禮，肯定僑生在台求學的優秀表現。今年獲獎學生共652名，其中238名僑生出席頒獎典禮，從僑委會委員長徐佳青及海內外的捐贈人手中接過獎狀。

徐佳青致詞時表示，恭喜獲得獎學金的僑生，感謝長期關注教育的海內外善心人士愛心支持提供僑生獎助學金，讓年輕人帶著希望往前邁進，順利完成學業，勉勵僑生要飲水思源，用智慧和能力去幫助有需要的人回饋社會。

徐佳青指出，僑生年輕時遠渡重洋出國求學，具有獨立生活、克服環境的勇氣、接受挑戰等特質；他們來自不同國度有著不同文化背景，形塑不同的內涵，熟悉多種語言，台灣企業界認為僑生有競爭力，近年來越發喜愛聘用僑生。

她表示，政府歡迎僑生畢業後留台發展，已經延長覓職期，而永久居留權及評點制取消也在討論中，希望讓僑生有充裕時間發展職涯規劃，有信心留在台灣。

僑委會 徐佳青 競爭力

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