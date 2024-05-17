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廢棄物清理許可審查新制上路 規範明確提高效率

中央社／ 台北17日電
新竹縣某清除業者違規棄置近5萬立方公尺營建廢棄物，不法利得逾1億5000餘萬元。圖／環境部提供
新竹縣某清除業者違規棄置近5萬立方公尺營建廢棄物，不法利得逾1億5000餘萬元。圖／環境部提供

環境部今天發布施行修正通過的「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」，重點包含明確許可審查原則、配合環保許可整合及完備許可核發作業期限，讓審查規範更明確、提高效率。

環境部發布新聞指出，為加強廢棄物清除處理機構的審查程序完整性，今天公告修正通過的「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」上路，修正條文計有3條，可讓審查規範更明確，有助於提高審查的行政效率，以及避免遲不發證情事發生，重點計有3項。

首先是「明確許可審查原則」，環境部說，核發機關受理清除許可證、同意設置文件、試運轉計畫、處理許可證的申請、提報、變更或展延案件時，審查範圍不得及於申請、提報、變更或展延內容以外的事項，且不得以任何形式之處分增加法規所未明定的義務。又核發機關如發現有誤寫、誤算等顯然錯誤者，得隨時更正。

其次是「配合環保許可整合」，即申請核發、變更或展延處理許可證及設貯存場或轉運站的清除許可證前，申請者須先繪製空氣、水、廢棄物、毒性及關注化學物質污染流向示意圖，另外，如涉及其他類環保許可的申請、變更、異動或展延時，須同時提出。

但可提出未實質涉及者，不在此限，未同時提出者，核發機關得繼續審查。

第3是「完備許可核發作業期限」，環境部說明，為避免申請案件因未完成發證或領證，使得案件於行政機關滯而未結，增訂核發機關完成許可核發作業期限。

廢棄物 環境部

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