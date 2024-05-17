快訊

不只被毆打虐待…2000名脫北女遭「緩慢處決」！北韓殘忍手段曝光

右手遭絞肉機夾住！高雄赤鬼牛排女員工臉色蒼白 人和機器一起送醫

西雅圖福爾摩沙美食饗宴 日本總領事挑戰做刈包

中央社／ 台北17日電
駐西雅圖辦事處15日舉行「福爾摩沙美食饗宴」，駐西雅圖辦事處長甄國清（右2）和日本總領事伊従誠（左2）比賽做台式刈包，伊従誠自豪表示「拿第一」，獲得滿堂喝采。（駐西雅圖辦事處提供）中央社
駐西雅圖辦事處15日舉行「福爾摩沙美食饗宴」，駐西雅圖辦事處長甄國清（右2）和日本總領事伊従誠（左2）比賽做台式刈包，伊従誠自豪表示「拿第一」，獲得滿堂喝采。（駐西雅圖辦事處提供）中央社

西雅圖辦事處15日舉行「福爾摩沙美食饗宴」，華盛頓州9名州參眾議員出席創下紀錄。駐西雅圖辦事處長甄國清和日本總領事伊従誠當場比賽做台式刈包，伊従誠表示「拿第一」，獲得滿堂喝采。

來自台灣的大廚李佳其烹調，帶來小籠包、鹹酥雞、台塑牛排、松子蝦鬆等菜餚；不過，今年西雅圖「福爾摩沙美食饗宴」（Taste of Formosa）最具話題的配套餐，莫過於520就職國宴的台南蝦仁飯，搭配珍珠奶茶。

這場由駐西雅圖辦事處舉辦的年度美食盛事，在美國亞太裔傳統月及台灣傳統月登場，透過美食外交，讓當地社會體驗台灣人的好客與文化。

甄國清致詞表示，20日台灣將舉行第16任總統暨副總統就職典禮，特別安排國宴菜色。甄國清夫婦邀請伊従誠（Makoto Iyori）夫婦體驗製作刈包。

4名外交官夫婦穿起圍裙，依照步驟將滷肉、酸菜、花生粉等食材夾進麵餅，不過當主持人喊說「這是場比賽」，伊従誠立刻加快動作，快速完成一份台式刈包，並自豪地表示自己「拿下第一名」，配合演出引起全場哄堂大笑。

華盛頓州今年共有9位州參、眾議員出席活動，是歷年來人數最多的一次，他們致詞讚揚台灣美食、民主及多元文化，並肯定台僑和台商對美國社會的貢獻。

甄國清說，今年是台灣關係法立法45週年，這是台美繁榮與夥伴關係的基石，給予國人面對中國挑戰的信心，也是台灣美食及文化持續揚名國際的後盾。

甄國清也感謝華盛頓州議會連續4年通過友台決議，肯定駐西雅圖辦事處推動台灣和華盛頓州雙邊關係的努力，期盼台美關係持續緊密堅實。

美食 華盛頓 西雅圖

延伸閱讀

讓美食跟著走！台南推出雙層巴士盲盒遊程 5月16日開始販售

國宴菜單曝光！茶之魔手「珍珠奶茶非全糖」惹議 業者曝原因與配方

總統就職國宴首移台南 這間酒店對賴清德別具意義

相關新聞

政院核定桃園航空城拆遷重建補助 加發6項獎勵金

有鑒於營建物價波動，行政院昨天核定調整過的桃園航空城拆遷重建方案補助標準，確定加發6項補助獎勵，包括住家房屋補助費、安置...

西雅圖福爾摩沙美食饗宴 日本總領事挑戰做刈包

駐西雅圖辦事處15日舉行「福爾摩沙美食饗宴」，華盛頓州9名州參眾議員出席創下紀錄。駐西雅圖辦事處長甄國清和日本總領事伊従...

實境解謎主視覺「阿龍」抄襲中國 台文館將懲處

國立台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」，因抄襲中國繪師NoraQu作品「嗷嗚龍寶」，台文館道歉並全數下架；館方今天表示...

聯電綠獎深耕校園 至基隆安樂高中談海洋汙染塑膠

第九屆綠獎徵件活動於4/22世界地球日正式啟動，邀請致力守護台灣生態的專家們，走入校園與學生分享環境與生態，第二場校園講座於基隆安樂高中舉辦。

照片看歷史／1969年總統特使蔣經國訪泰返國 蔣方良帶孫女接機

1969年5月17日，當時的中華民國特使暨國防部長蔣經國，在泰國訪問六天之後，下午返抵台北。蔣經國的妻子蔣方良及孫女蔣友梅親自到機場接機。...

民進黨就是不讓賴清德接受問答 國情報告協商仍無共識

立法院長韓國瑜13日協商「邀請總統至立院進行國情報告」相關事宜，形成初步共識，國民黨團、民進黨團及民眾黨團各推派9、9、2人提問，每人時間6分鐘。韓國瑜今再召集朝野討論問答形式，但不管在野提出何種問答方式，民進黨團都認為是變相的即問即答，不符合憲政體制，眼看朝野僵持不下，韓國瑜裁示下次再協商。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。